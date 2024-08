První počítače s čipem Apple M4 dorazí ještě letos. Které to budou?

Apple chce všechny své počítače upgradovat na procesory M4

Důvodem je pravděpodobně rozšíření podpory umělé inteligence přímo na zařízení

Letos na podzim by měla být upgradována první trojice Maců

Apple letos na jaře překvapil novými iPady Pro, do jejichž útrob osadil zbrusu nový čipset Apple M4. Vůbec poprvé si tak nový jablečný čip našel cestu nejprve do tabletů, jelikož dřívější modely si odbývaly premiéru v počítačích. I do nich se Apple M4 dostane – podle informátora Marka Gurmana by se tak mohlo stát ještě letos.

Apple chystá první počítače s čipem M4

Podle Gurmana má v plánu Apple ke konci letošního roku nasadit procesory z rodiny M4 do následujících tří počítačů:

iMac

Mac Mini

MacBook Pro

Zatímco do iMacu se zřejmě dostane pouze základní varianta M4, u zbývajících strojů lze počítat s výkonnějšími variantami M4 Pro a M4 Max. Tyto čipy by si měly odbýt premiéru společně s novými počítači letos na podzim.

Počátkem příštího roku by se měly procesorového oživení dočkat i zbývající jablečné počítače, tedy MacBook Air, Mac Studio a Mac Pro. U posledních dvou jmenovaných by měl Apple (mimo jiné) nasadit supervýkonný čipset M4 Ultra – ten se stane nástupcem procesoru M2 Ultra, neboť v generaci M3 jsme se varianty Ultra nedočkali.

Apple M4 mají dostat všechny jablečné počítače

Apple chce pravděpodobně upgradovat všechny své počítače na čip M4, aby mohl nabízet ucelené portfolio strojů nativně podporujících umělou inteligenci. Kromě výměny čipsetu Gurman žádné velké revoluční novinky neočekává, nicméně podle jeho slov by se minimálně jeden z Maců mohl dočkat i významnější úpravy.

Z éry Maců s procesory Intel Apple ještě neaktualizoval design Macu mini a Macu Pro, tudíž toto jsou dva hlavní adepti na viditelnější upgrade. Lehkého vylepšení za hranicemi čipsetu by se mohl dočkat i iMac – k němu by Apple konečně mohl začít dodávat nové příslušenství s portem USB-C namísto Lightningu.

Neočekáváme, že Apple uspořádá premiéru nových počítačů v září společně s novými iPhony a Apple Watch, spíše vsázíme na druhou podzimní keynote, která se pravděpodobně odehraje v říjnu.

