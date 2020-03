První informace o iPhone 12 Pro: masivní nárůst megapixelů i lepší focení v noci

Apple se podle exkluzivních informací YouTube kanálu EverythingApplePro rozhodl zapojit do souboje megapixelů a dva z modelů příští generace iPhone – iPhone 12 Pro a 12 Pro Max – by měly mít 64 MPx hlavní fotoaparát, přičemž prý budou používat fotočip Sony IMX686. Nárůst megapixelů by byl skutečně velmi výrazný, protože rozlišení primárního fotoaparátu současných iPhonů je 12 MPx.

Cupertinský technologický gigant by měl také pracovat na přidání podpory nočního režimu pro širokoúhlý senzor, teleobjektiv i přední kamerku. Toho by měl dosáhnout zvýšením světelnosti objektivu širokoúhlého fotoaparátu na f/1.6 nebo f/1.7. Kromě toho prý oba modely do vínku dostanou displeje podporující obnovovací frekvenci 120 Hz a vyšší kapacitu baterie.

Doufejme, že Apple zapracuje také na designu, který je po tři roky téměř stejný a na dnešní dobu i trochu zastaralý. Trendem jsou tenké rámečky okolo displeje, což jablečný gigant zatím úspěšně ignoruje. Do komentářů nám můžete napsat, jakou novinku byste u iPhone 12 nejraději viděli vy.