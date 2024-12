Prsten Oura bude ještě chytřejší, upozorní na blížící se nemoc

Chytré prsteny Oura dostávají novou funkci s názvem Symptom Radar

Ta na základně naměřených hodnot indikuje, zda je u uživatele vyšší pravděpodobnost onemocnění

K dispozici bude pro prsteny Oura 3 a 4

Obzvláště nyní v zimním období se jen málo komu z nás vyhne nějaká ta nemoc. Ať už jde jen o lehkou chřipku, nebo něco vážnějšího, v každém případě se nejedná o nic příjemného a dokáže to nejednoho člověka v předvánočním shonu zabrzdit. Naštěstí máme po ruce chytré technologie, které o našem zdraví sbírají řadu údajů, které mohou napovědět, že na nás „něco leze“. Zatímco řada nositelné elektroniky komplexní vyhodnocení stále ještě neumí, někteří už pomalu do této sféry nakukují, jako kupříkladu finská Oura.

Prsten Oura pozná, zda se blíží nemoc

Výrobce chytrých prstenů začíná plně zavádět funkci Symptom Radar pro svá zařízení, který bude schopen rozpoznat, kdy uživatel začíná být nemocný. Původně šlo o testovací funkci, nicméně nyní se podle všeho osvědčila v praxi a tak ji finská společnost zpřístupňuje pro všechny uživatele. Podle společnosti se nyní Symptom Radar zavádí do zařízení Oura Ring 3 a 4. Symptom Radar sleduje změny v údajích uživatele, které by mohly naznačovat, že se blíží nemoc. Mezi tyto měřené ukazatele patří teplota kůže, trendy průměrné teploty, dechová frekvence, klidová tepová frekvence a doba nečinnosti. To vše se porovnává s demografickými údaji a věkem uživatele, aby se vytvořil přehled o tom, co je s tělem špatně.

Funkce upozorní uživatele ve třech stupních, které určí, zda je bez známek nemoci, jestli je v jeho případě mírná indikace blížící se choroby nebo případně jestli je onemocnění velmi pravděpodobné. V závislosti na tom, jaký stupeň uživatel vidí, mu může funkce pomoci určit, zda si má odpočinout, nebo pokračovat v práci. Oura uvádí, že i v případě nepatrného množství zátěže může prsten Oura Ring určit, že můžete onemocnět, a to na základě toho, jak vaše tělo reagovalo na stejné ukazatele v minulosti.

V blogovém příspěvku je zmíněno, že Readiness Score , které uživatelé vidí při nošení prstenu, nemusí vždy odpovídat funkci Symptom Radar prstenu Oura, což znamená, že uživatelé mohou onemocnět, pokud to příznaky naznačují, i když je připravenost vysoká. Symptom Radar na prstenech Oura bude ve výchozím nastavení zapnutý pro uživatele s aktivním předplatným.