Propracovaný marketing Tesly: důmyslnou spoluprací osloví až 400 milionů lidí

Elektromobily Tesla se snaží být jakousi přípravou na svět v budoucnosti, kdy lidé v autech nebudou řídit, jelikož veškerou práci za ně odvede samotné auto. Na velký displej, který dominuje všem modelům automobilky, se postupně dostává množství aplikací, které budou nejspíše v budoucnu cestujícím pomáhat krátit čas při cestování.

V současnosti je možné hrát na displeji hry, sledovat YouTube, Netflix, nebo si třeba zpívat karaoke. Aktuálně se do vozů v Číně dostává i hra Game of Peace, která má 400 milionů aktivních hráčů. Tento název mnohým asi příliš neřekne, jedná se však o čínskou verzi oblíbené střílečky PubG.

Tesla k této promoakci připravila s vývojáři video, na kterém se k zemi snáší bedna, která ve hře obvykle ukrývá pokročilé vybavení či zbraně. Ta je pak ve videu odvezena tahačem Semi, který firma pravděpodobně začne brzy dodávat, do obchodního centra. Namísto bojové výbavy ale obsahuje vůz Model 3.

Zásilka však nezůstala pouze ve virtuálním světě, Tesla obří bednu umístila i v blízkosti své Gigatovárny v Šanghaji. Tu následně přemístila do opravdového obchodního centra Taikoo Hui. Obsah této zásilky prozatím odhalen nebyl, dá se však očekávat, že se zde bude nacházet reálná verze zmíněného vozu.

Tesla Gigafactory Shanghai received a mysteries package at midnight. It was airdropped right in front of our door. Want to know what surprise it held inside? Find out in Game of Peace. Explore Giga Shanghai’s Model 3 and have fun! pic.twitter.com/fCHX5MU9Qy

— Tesla China (@teslacn) July 20, 2020