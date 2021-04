Projeli jsme elektrické SUV Škoda Enyaq iV: první ochutnávka budoucnosti

20. a 30. léta v osobní dopravě budou patřit elektřině. O tom už není žádný pochyb. Jedna automobilka vedle druhé dělá oznámení, kdy prodá poslední auto se spalovacím motorem a tento termín je mnohem blíže, než si uvědomujeme. Některé automobilky nastoupily na elektrickou vlnu včas, některé později. Škodovka se řadí spíše k těm automobilkám, které nastoupily později.

Svůj první elektromobil, Škoda Citigo-e iV, představila až v roce 2019. O co později začali, o to rychleji nastoupili, dnes Škodovka nabízí několik plug-in hybridů a konkurenci tak zdatně dohání.

V loňském roce přišel na řadu první elektromobil, který od začátku vznikal jako elektromobil (na rozdíl od elektrického vozu Citigo). Nejde čistě o práci Škodovky, vůz je postaven na platformě koncernu Volkswagen nazvanou MEB.

Od představení a prvních prodejů proběhla dlouhá doba k tomu, než automobilka uspořádala jízdy pro novináře. Vůz jsme testovali 1. dubna. Zlí jazykové tvrdí, že automobilka čekala na teplejší počasí, aby dojezd nebyl ovlivněn topením vozu.

No, dost možná to tak je. Protože ENYAQ ještě v letošním roce dostane aktualizaci, která by měla výrazně zlepšit battery management. Mimochodem, půjde o poslední aktualizaci, kterou je třeba udělat u dealera. Všechny další updaty dostane ENYAQ vzdáleně. Malý krůček ve světě IT, velký skok pro Škodovku.

Řešení

Ještě předtím, než jsme dostali do rukou klíče od auta, proběhla krátká prezentace. Čekal jsem záplavu obvyklých slajdů, kde se tiskový mluvčí bude rozplývat nad technologickým pokrokem, ale Škodovka na to šla od lesa. Mluvili především o řešení. O programech pro domácnosti. Jak dokážou zkontrolovat připojení, zapojit wallbox, aby mohl zákazník doma pohodlně nabíjet. O chytrém nabíjení, úložištích, o fotovoltaice pro domácnosti. Hezké. Vědí, že elektromobil neprodávají už jen jako auto, ale jako řešení mobility.

Do změny budou zapojení také všichni dealeři. Každý prodejce Škoda bude mít k dispozici vysokorychlostní nabíječku a bude schopen servisovat elektrické vozy. Takhle to má vypadat, paráda.

Zase ten dojezd

Dojezd je to, co uživatelé při přechodu na elektromobilitu řeší nejčastěji (často zcela zbytečně). ENYAQ se na českém trhu bude dodávat se dvěma kapacitami akumulátorů. 82 a 62 kWh. Bude existovat i verze s 55 kWh, ale ta nebude určena pro český trh.

Důvod? Segment. Podle zástupce Škodovky se v segmentu SUV s cenou na 1 milion korun nešetří a zákazníci obvykle berou nejvyšší výbavy. Potvrzuje se jim to u prodejů vozů KODIAQ. Naprostá většina z nich se prodá ve výbavě RS nebo Laurin&Klement.

Největší akumulátor je složen z 12 modulů, z nichž každý obsahuje 24 kusů lithiových článků. To je dost na to, aby měl vůz dojezd 537 km podle normy WLTP. Menší akumulátor obsahuje jen 9 modulů a slibuje dojezd 413 km. Za mě by zcela stačil menší akumulátor. Vůz je s ním o 125 kg lehčí. Pohotovostní hmotnost vozu s největší baterií je 2090 kg a to není málo. Mimochodem, Škodovka dává na akumulátory záruku 8 let nebo 160 000 km. Záruka se vztahuje i na pokles kapacity baterie. Pokud klesne pod 70 % deklarované hodnoty, jde oprava na vrub továrny.

To se může stát ale jen pokud se k akumulátoru chovat velmi hrubě, tedy pokud třeba budete neustále dobíjet jen na DC a to vysokými proudy. Jinak k takovému poklesu dojde jen těžko. Servis baterie se provádí právě na úrovni jednotlivých modulů. Pokud některý z 12 odejde, jednoduše si koupíte nový. Jeho aktuální cena je 45 000 Kč. Dokud je vůz v záruce, tak to příliš řešit nemusíte. A za 8 let budou stát akumulátory zlomek dnešních cen.

Nabíjení

Během jednodenního testu nebylo v našich silách zkoušet nabíjení vozu, tak aspoň teoreticky. Dobíjet můžete doma z obyčejné 230 V zásuvky a to výkonem 2,3 kW. Kdo má doma 3fázovu zásuvku, dostane se až na 11 kW, pak je baterie nabitá za pár hodin. Na cestách pak využijete rychlé DC nabíjení.

ŠKODA ENYAQ zrychlení

Watch this video on YouTube

Menší baterii je možné dobíjet výkonem 100 kW, tu větší pak dokonce až 125 kW. To jsou krásné hodnoty, díky kterým se opravdu nemusíte bát vydat ani na proklamovanou cestu do Chorvatska. Ale pojďme na auto!

Sedíme uvnitř

Po usednutí do auta jsem zažil skutečné déjà vu. Byl to přesně týden, co jsem testoval Volkswagen ID.4 a věděl jsem, že auta stojí na stejné platformě, ale takovou podobu jsem opravdu nečekal. Třeba displej s rozšířenou realitou. Grafika je 1:1. Nenašel jsem vůbec žádný rozdíl.

ŠKODA ENYAQ - menu

Watch this video on YouTube

Infotainment – poznáte trošku jinou grafiku, ale vidíte, že backend systému je nachlup stejný. Posaz za volantem, způsob řízení, tohle jsou na chlup stejná auta.

Klidně si teď přečtěte naše postřehy z ID.4 a budou platit i pro ENYAQ. Komu se článek nechce číst: auto je skvělé. Uvnitř prostorné, příjemně se ovládá, má hravé jízdní vlastnosti, je dostatečně pohodlné, tiché, pružné. Nevím, co bych měl autu vytknout. Vyšší hmotnost cítíte jen při ostrých změnách směru, na druhou stranu není to mimo standard větších SUV. Jízdně je ENYAQ jistější než KODIAQ a myslím, že také výrazně komfortnější.

Mně osobně se líbilo látkové zpracování interiéru. Přijde mi útulnější, než plasty ve Volkswagenu, ale to je samozřejmě vkus každého z nás. Stejně jako vnější design. Zepředu se mi ENYAQ líbí hodně, zadní části nějak nemůžu přijít na jméno. Jako by designér nevěděl, co s autem dělat.

Laura

Součástí infotainmentu je také asistentka Laura. Pro její aktivaci stačí stisknout tlačítko na volantu a zadat příkaz, nebo bez jakéhokoliv mačkání vyslovit „OK Lauro“ a rovnou diktovat příkaz. Laura umí ovládat velkou část infotainmentu. Naladí rádio, přehraje hudbu, převezme cíl navigování. My jsme měli telefon připojený přes bezdrátový Apple CarPlay (funguje bez chybičky), přes něj Laura odmítala vytočit hovor. Velkou výhodou je, že hlasově můžete ovládat i klimatizaci. Třeba i zapnout vyhřívání sedadla. Jak Laura funguje, na to se podívejte v našem krátkém videu.

ŠKODA Laura v modelu ENYAQ

Watch this video on YouTube

Aplikace

K autu se připojíte vzdáleně pomocí aplikace MyŠkoda. Abyste měli přístup ke všem funkcím, je třeba udělat trochu delší proces registrace a stát se hlavním uživatelem vozu. Pak můžete sledovat podrobnosti o voze, ale také jej ovládat, třeba zamykat nebo spouštět nezávislé topení. Podrobněji se na zprovoznění aplikace podíváme až při standardním delším testu. Důležité je, že ENYAQ je on-line a konektivita funguje.

Má šanci

KODIAQ patří mezi skvěle prodávané vozy a ENYAQ má skvěle nakročeno ho v tomto dohnat. Je vlastně jen o málo dražší. Kdo má možnost doma dobíjet a jen výjimečně jezdí trasy delší než 500 km bez přestávky, tomu by mohl naprosto vyhovovat. Tichá a komfortní jízda za to rozhodně stojí.