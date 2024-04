Projekt Microsoftu a OpenAI za 100 miliard dolarů: obří superpočítač pro umělou inteligenci

Microsoft společně s OpenAI plánuje postavit největší superpočítač na světě

Zaměřený bude na umělou inteligenci

Náklady na vybudování se mají vyšplhat až na 100 miliard dolarů (cca 2,3 biliony korun)

OpenAI, firma, jež vdechla život ChatGPT, je dlouhodobým lídrem na poli umělé inteligence a její partnerství s Microsoftem není žádným tajemstvím. Vždyť se jedná o jejího nejvýznamnějšího investora. A právě tito dva technologičtí obři nyní údajně chystají další, megalomanský projekt.

Poslední dobou se totiž zdá, že se posouváme do doby, kdy se nebude závodit o to, kdo bude první na Marsu, jako spíš o to, kdo bude mít největší výpočetní výkon, který je pro vývoj a samozřejmě i pro provoz umělé inteligence klíčový.

Projekt jménem Hvězdná brána

Server The Information uvádí, že se výkonní ředitelé výše zmíněných společností dohodli, že společně vybudují největší superpočítač na světě, který má být využíván pro potřeby vývoje umělé inteligence. Jmenovat se má Stargate (Hvězdná brána) a jeho cena bude neuvěřitelných 100 miliard dolarů (cca 2,3 biliony korun). Tedy asi stokrát více, než kolik stála postavit některá z největších dnešních datacenter.

Technologičtí giganti plánují nasazení tohoto systému v průběhu příštích šesti let a celý projekt by měl být rozdělen do několika fází. Dále se také proslýchá, že by Hvězdná brána měla být poháněna jadernou energií, protože tak rozsáhlé datové centrum nebude možné napájet běžnými způsoby.

Kde se bude „chrám AI“ nacházet?

Podrobnější informace o vybavení a použitém hardwaru zatím nemáme, stejně jako není ještě jisté, kde bude počítačový „div světa“ vystavěn. Navíc je také možné, že nepůjde jen o jedno obří datacentrum, ale o několik menších, která budou ovšem postavena nedaleko od sebe.

Podobným projektům se však v budoucnu jistě nevyhneme, bude-li vývoj AI pokračovat dosavadním tempem. Navíc CEO společnosti OpenAI, Sam Altman, se nedávno nechal slyšet, že pro své plány v oblasti umělé inteligence chce získat 7 bilionů dolarů (cca 166 trilionů korun), což nemusí znít vůbec nereálně, když si uvědomíme, že jsme teprve na začátku éry umělé inteligence.