Prodeje počítačů se propadají. Úplně nejhůře je na tom Apple

V prvním kvartále se výrazně propadly dodávky počítačů na trh

Apple zaznamenal pokles dodávek o 40 procent

Na prodejích počítačů v prvním kvartále letošního roku se výrazně podepsala globální ekonomická krize. Podle předběžných dat, která zpracovala agentura IDC, se ve srovnání se stejným období v loňském roce snížily dodávky o 29 procent – celkem bylo na trh dodáno 56,9 milionů počítačů, což je o znatelných 23,3 milionů méně než loni.

Slabou poptávku po nových počítačích zaznamenali všichni výrobci z první pětky, přičemž u všech byl procentuální pokles dvouciferný. Vůbec nejhůře se údajně vedlo Applu, který meziročně prodal o 40,5 procent počítačů Mac méně – v absolutních číslech to znamená pouhých 4,1 milionů počítačů. Propad zájmu o jablečné stroje je zapříčiněn několika faktory, především pak tím, že lidé v době krize nekupují počítače vůbec, nebo dávají přednost levnějším značkám. Nové procesory z rodiny Apple M2 navíc nepřináší nijak zásadní mezigenerační posun kupředu, takže zájem upgradovat je minimální. Alespoň trochu by Applu mohl pomoci chystaný 15″ MacBook Air, který by měl být představen za dva měsíce na vývojářské konferenci WWDC.

Výrobce Q1 2023 dodávky (miliony) Q1 2023 podíl Q1 2022 dodývky (miliony) Q1 2022 podíl Meziroční změna Lenovo 12,7 22,4% 18,3 22,8% -30,3% HP 12,0 21,1% 15,8 19,7% -24,2% Dell 9,5 16,7% 13,7 17,1% -31,0% Apple 4,1 7,2% 6,9 8,6% -40,5% Asus 3,9 6,8% 5,6 6,9% -30,3% Ostatní 14,7 25,9% 19,9 24,8% -26,0% Celkem 56,9 100% 80,2 100% -29,0%

Jedničkou v žebříčku největších výrobců počítačů zůstává Lenovo s 12,7 miliony dodanými kusy, i v tomto případě se však jedná o znatelný propad o 30,3 procenta. Ze sledovaných značek si nejméně pohoršilo HP, které na trh dodalo 12 milionů počítačů, což znamená meziroční pokles 24,2 procent. Stupně vítězů uzavírá Dell s 9,5 miliony dodanými kusy.

IDC neočekává zlepšení ani v příštích měsících, k růstu dodávek by mělo dojít nejdříve ke konci letošního roku.