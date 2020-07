Pro náročné: Samsung chystá smartphone s extrémní kapacitou baterie

Samsung chystá smartphone, jehož baterie má disponovat v rámci řady Galaxy zatím nejvyšší kapacitou – 6800 mAh. Má se jednat o nového zástupce řady Galaxy M – buď ponese označení Galaxy M41, nebo Galaxy M51. Velká baterie není u modelů této řady výjimkou; například Galaxy M21 nabízí kapacitu 6000 mAh.

Vzhledem k tomu, že série Galaxy M je řadou určenou pro masy, je pravděpodobné, že telefon bude podporovat rychlost nabíjení jen 15 W, což znamená, že takto velká baterie by se nabíjela poměrně dlouhou dobu. To by však nemuselo být na závadu, protože je mnoho uživatelů, kteří upřednostňují větší baterii nad rychlejším dobíjením, a kterým tedy jde o to, aby telefon na jedno nabití vydržel déle.

Smartphone by jinak měl do vínku dostat čipset Snapdragon 730, OLED displej (ne od Samsungu, ale čínské firmy China Star) s úhlopříčkou 6,5 palců a průstřelem, 8 GB operační paměti, 128 GB vnitřní paměti, trojitý fotoaparát s 64MPx hlavním senzorem nebo 3,5mm jack.

Odhalen veřejnosti bude údajně v září a jeho cena by se měla pohybovat kolem 250 eur (v přepočtu necelých 7 tisíc korun).