Pro Čínu Android 8.1, ve zbytku světa Wear OS. Oppo Watch 2 zaujmou 16denní výdrží a Snapdragonem Wear 4100

Oppo právě představilo nástupce svých chytrých hodinek, model se skromným názvem Watch 2. Už loňský předchůdce byl velmi zajímavý, ale nyní dochází k velkým vylepšením – hlavně v oblasti výpočetního výkonu a výdrže na baterii.

Design hodinek připomíná spíše Apple Watch než kulatou klasiku. Co se velikosti zařízení týče, existuje 42 a 46mm varianta, ve které se usadil 1,75 či 1,91palcový AMOLED displej s jemností 336 ppi a 60Hz obnovovací frekvencí. Hodinky jsou nejen novější, ale i rychlejší díky čipsetu Qualcommu Snapdragonu Wear 4100. Ten je sice na trhu už od minulého roku, avšak toto je teprve druhý model, ve kterém se objevil. Jako první jej nasadily hodinky Mobvoi TicWatch Pro 3. Na tomto modelu čip dokázal svou sílu, a proto se dá očekávat hladký chod bez zbytečných záseků.

Očekávat můžeme až 4denní výdrž při běžném používání. Do hodinek se však vměstnala součástka s názvem Ultra Dynamic Dual Engine, která spolupracuje s koprocesorem Ambiq, a dohromady pomáhají dosáhnout až dechberoucí 16denní výdrže baterie. To však pouze tehdy, pokud bude zapnutý režim nízké spotřeby. Přesto je 4denní výdrž skvělá, mnoho konkurentů takových hodnot nedosahuje. Nabíjení akumulátoru probíhá za pomoci technologie VOOC 2.0, díky níž lze za 10 minut na nabíječce dosáhnout celého dne výdrže.

Co se funkcí týče, na nic důležitého se nezapomnělo – 24hodinové měření tepové frekvence, monitoring SpO 2 , GPS a také něco, co mnozí z nás ocení – vyhodnocení rizika chrápání. Když budete svému tělu chtít přilepšit, vhod přijde měření více než 100 sportovních aktivit. Vody se hodinky také nezaleknou a jsou odolné až do hloubky 5 ATM.

OPPO Watch 2 UNBOXING

Watch this video on YouTube

Na čínském trhu v hodinkách běží upravený Android 8.1 s nadstavbou ColorOS, což je velmi zajímavé. Očekává se, že nebude chybět model pro globální trh; v něm už by měl běžet klasický Wear OS, jak se ostatně stalo i u minulé generace. To vzbuzuje otázku, kdy a jak bude možné provést upgrade na Wear OS 3. Kolují informace, že zmíněné hodinky TicWatch Pro 3 se stejným čipem dostanou možnost updatu až v polovině roku 2022. Zároveň výrobce tvrdí, že aktualizace bude tak zásadní, že bude potřeba pro její aplikaci provést tovární reset.

Hodinky se na čínském trhu budou prodávat za cenu 1 300 jüanů, což je při dnešním kurzu zhruba 4 300 Kč bez DPH. U obou modelů bude existovat varianta se zabudovanou eSIM, menší model však půjde zakoupit i v Bluetooth variantě. Datum začátku prodeje pro evropský trh zatím nebylo oznámeno.