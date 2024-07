Pro běžné uživatele i profesionální sportovce: Galaxy Watch 7 (Ultra) jsou našlapané technologiemi

Samsung dnes na akci Galaxy Unpacked představil dvoje nové hodinky

Galaxy Watch 7 mají střídmější design a všestranné použití

Galaxy Watch Ultra jsou určené především outdoorovým nadšencům

Samsung dnes na akci Galaxy Unpacked představil velkou spoustu nových produktů, mezi nimi i dvoje nové hodinky – Galaxy Watch 7 a Galaxy Watch Ultra. Letos jsme se tak nedočkali žádné varianty Classic, namísto ní nám Samsung po vzoru Applu servíruje masivní outdoorový model, který ustojí i velmi nešetrné zacházení.

Galaxy Watch 7: dvě velikosti a nový úsporný procesor

Základní Galaxy Watch 7 jako by z oka vypadly minulé generaci. Hodinky mají veskrze sportovní design s jednoduchým hliníkovým pouzdrem, dvěma tlačítky na pravé straně a safírovým sklíčkem, které chrání displej. Hodinky budou opět k dispozici ve dvou velikostech – s diametrem 40 a 44 mm.

Výbava obou modelů je prakticky totožná, dílčí rozdíly mezi nimi vyplývají z různých velikostí:

40mm model disponuje 1,3″ displejem s rozlišením 432 × 432 pixelů, má baterii s kapacitou 300 mAh a váží 28,9 gramů. V nabídce bude v zelené a béžové barvě

44mm model disponuje 1,55″ displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů, má baterii s kapacitou 425 mAh a váží 33,8 gramů. V nabídce bude v zelené a stříbrné barvě

Co se týče displejů, v obou případech se jedná o AMOLED obrazovku s podporou funkce Always on. Běží na ní prostředí One UI 6 Watch založené na platformě Wear OS 5 od Googlu. Tento systém umožňuje instalaci aplikací třetích stran, ovšem už samotná zásoba funkcí od výrobce je více než dostatečná.

Novinkou v prostředí je možnost odpovídat na zprávy pomocí navrhovaných odpovědí generovaných AI na základě předchozích analýz konverzací. Nové je i gesto dvojitého sevření prstů, které je novým ovládacím prvkem sloužícím například pro přijetí hovoru. V hodinkách najdete i univerzální peněženku Samsung Wallet s platebními i věrnostními kartami.

Samsung rovněž Galaxy Watch 7 navrhl tak, aby uživateli dávaly ucelenou představu o jejich životním stylu, a případně se snažily uživatele motivovat ke zlepšení. Hodinky jsou vybavené novým senzorem BioActive, který poskytuje vyšší přesnost měření srdečního tepu (včetně EKG) a krevního tlaku. Novinkou je pak detekce spánkové apnoe, kterou údajně obstarává algoritmus využívající umělé inteligence. Hodinky rovněž dokáží sledovat metabolické zdraví uživatele, a to pomocí indexu AGEs. Přítomen je i teplotní senzor, který umožňuje sledovat výkyvy tělesné teploty.

Hodinky pochopitelně slouží i ke sledování sportovní aktivity – obsahují více než 100 tréninků a umožňují uživateli sestavovat si vlastní rutiny kombinováním různých cviků. Funkce Race poté umí porovnávat aktuální a předchozí výkony, čímž uživatele motivuje ke zlepšení. Aby nositel naměřeným datům lépe porozuměl, může využít nástroj Body Composition, který poskytuje detailní informace o jeho těle. Díky voděodolnosti 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810H jsou Galaxy Watch 7 vhodné k povrchovému plavání.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 7 Konstrukce Rozměry: 44,4 × 44,4 × 9,7 mm, hmotnost: 33,8 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W930, RAM: 2 GB, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,5", Super AMOLED, rozlišení: 480 × 480 mm, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: 425 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Galaxy Watch 7 pohání zbrusu nový 3nm čipset Exynos 1000 s 5 procesorovými jádry, který má zajistit vysoký výkon (3× vyšší než minulá generace), a přitom efektivní chod (o 30 % účinnější). Čipsetu jsou k ruce 2 GB RAM, pro ukládání dat pak slouží interní 32GB paměť. Čipset rovněž obsahuje nový dvoufrekvenční systém GPS, který dokáže přesněji sledovat polohu i v městské zástavbě. Samozřejmostí je i přítomnost NFC čipu pro mobilní placení. Hodinky budou k dispozici ve variantě s integrovanou LTE konektivitou i bez ní.

Galaxy Watch Ultra: pro náročné sportovce

Po vzoru Apple Watch Ultra přichází i Samsung s outdoorovými hodinkami pro náročnější uživatele. Jestliže Galaxy Watch 7 jsou po designové stránce poměrně střídmé, Galaxy Watch Ultra jsou na první pohled výrazně masivnější – jejich kruhový displej je zasazen do hranatějšího robustního pouzdra, díky kterému váží 60,5 g, a to i přesto, že pouzdro je vyrobeno z lehkého a odolného titanu. Samsung bude nabízet tři barevné varianty – stříbrnou, šedou a bílou, všechny pak lze ozvláštnit spoustou různých řemínků s novým systémem uchycení.

Galaxy Watch Ultra se mimo jiné i díky titanovému pouzdru pyšní vysokou odolností – Samsung slibuje zaručené fungování v nadmořských výškách od -500 do 9000 metrů nad mořem a v teplotách od -20 do 55°C. Z hlediska „papírové“ odolnosti je deklarováno krytí 10 ATM, IP68 a MIL-STD-810H. Hodinky mají být vhodné i pro plavání ve slané vodě či pro jízdu na kole v extrémních podmínkách. Galaxy Watch Ultra jsou vybavené speciálním programovatelným tlačítkem Quick Button, na které si lze navolit libovolnou funkci, například sirénu.

Galaxy Watch Ultra disponují 1,5″ AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů a podporou funkce Always on. Oproti standardním Galaxy Watch 7 je možné displej hodinek vybičovat až k maximálnímu jasu 3 000 nitů, v noci poté přijde vhod noční režim pro optimální viditelnost ve tmě.

Aby si sportovci vychutnali schopnosti Galaxy Watch Ultra naplno, připravil Samsung několik softwarových novinek. Jednou z nich je dlaždice Multi-sports, která umožňuje zaznamenávání dat ze všech etap triatlonu. Novinkou je i cyklistická funkce FTP umožňující vyhodnocovat maximální výkon při jízdě na kole s podporou umělé inteligence. K dispozici je i cvičení s optimální intenzitou tepové frekvence podle fyzických schopností uživatele.

Čipset, paměť i bezdrátová konektivita je stejná jako u modelu Galaxy Watch 7, totožná je i senzorová výbava – satelitní konektivita bohužel chybí. Galaxy Watch Ultra disponují akumulátorem s kapacitou 590 mAh, díky kterému mají vydržet nejdéle z celé řady – v úsporném režimu Power Saving až 100 hodin, při standardním používání až 60 hodin.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Konstrukce Rozměry: 47,4 × 47,4 × 12,1 mm, hmotnost: 60,5 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W930, RAM: 2 GB, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,5", Super AMOLED, rozlišení: 480 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: 590 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Ceny a dostupnost

Hodinky Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra lze již dnes předobjednat, do prodeje půjdou 24. července. Ceny jsou následující:

Model Konektivita Cena s DPH Galaxy Watch Ultra LTE 17 499 Kč Galaxy Watch7 44 mm BT 8 699 Kč LTE 9 999 Kč Galaxy Watch7 40 mm BT 7 999 Kč LTE 8 999 Kč

Ti, kteří si hodinky předobjednají, získají po registraci na stránkách novysamsung.cz nárok na výkupní bonus ve výši 2000 korun (při koupi Galaxy Watch 7), nebo 3 500 korun (při koupi Galaxy Watch Ultra).

