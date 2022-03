Příští týden nás čeká nálož novinek od Honoru. Přijde i vlajkový model?

Začátek letošního roku je poměrně nabitý novými smartphony od Honoru. Nejprve jsme se dočkali premiéry ohebného smartphonu Magic V a poté následovaly vlajkové modely Magic 4 a 4 Pro, které ještě doplnil vrcholový fotomobil Magic 4 Ultimate. Ne každý chce ale utrácet za nový telefon desetitisíce korun – a tuto sortu zákazníků zřejmě Honor uspokojí příští týden.

Očekávají se tři novinky v čele s Honor X9 5G

Honor rozeslal pozvánky na globální akci s podtitulem „Ready To Go Beyond“, která se uskuteční 29. března ve 20:30. Vzhledem k tomu, že je pozvánka s tímto časovým údajem vyvěšená i na malajsijské mutaci stránek Honoru, lze s určitou mírou jistoty odvodit, že půjde o 13:30 středoevropského času stejného dne. Podle zákulisních informací by měl čínský výrobce na této akci odhalit celkem tři nové smartphony – Honor X9 5G, Honor X8 a Honor X7.

Zatím je nám známý pouze prostřední model, jelikož ten už si odbyl premiéru na čínském trhu. Jedná se o telefon nižší střední střídy, který disponuje 6,7” displejem s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz, čipsetem Qualcomm Snapdragon 690, 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Telefon se dále chlubí 4000mAh baterií s podporou 22,5W nabíjení a trojicí fotoaparátů s rozlišením 64, 5 a 2 Mpx.

O zbylých telefonech zatím nevíme vůbec nic, avšak i v tomto případě je možné, že Honor pouze změní název u některých modelů, které již prodává v Číně.