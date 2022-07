Příští iPady dostanou OLED obrazovky. Přinesou spoustu výhod

Apple u svých tabletů aktuálně používá IPS obrazovky s LED podsvícením, pouze nejvyšší 12,9″ iPad Pro disponuje modernějším miniLED podsvícením. Z dodavatelských řetězců nyní přichází informace, že se kalifornské firmě daří uzavírat kontrakty na dodávky OLED panelů, které by měly pro jablečné tablety přinést hned několik výhod.

Apple prý se svými partnery pracuje na nové generaci OLED panelů, které mají přinést nejen lepší zobrazovací kvalitu (vyšší jas a kontrast), ale také subtilnější rozměry. Díky novému výrobnímu procesu zahrnujícímu technologii suchého leptání mají být připravované zobrazovače tenčí a lehčí, což se nepochybně promítne i do konstrukce samotných tabletů – buď budou tenčí a lehčí, nebo Apple využije nově vzniklý prostor pro osazení dalších komponent, např. větší baterie. Kromě toho Apple vyvíjí speciální povlak pro svrchní vrstvu, díky kterému by měly být nové panely odolnější.

Podle ET News má Apple dojednané dodávky OLED panelů nové generace od tří výrobců. Hlavními dodavateli mají být Samsung a LG, třetí vzadu pak má být výrobce BOE. Novou klíčovou komponentu již v Cupertinu interně testují, k jejímu nasazení do koncových zařízení by mělo dojít v roce 2024.