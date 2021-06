Připravte si peněženky: Google, Vivo a Xiaomi letos uvedou ohebné telefony

Když se řekne ohebný telefon, většina z nás si patrně představí Samsung. Ať už jde o novodobé „véčko“ Galaxy Z Filp nebo o polotabletovou konstrukci telefonu Galaxy Z Fold 2, příliš mnoho konkurentů na trhu nemají. V letošním roce se nicméně karty obrátí, neboť ve 4. kvartále roku 2021 očekáváme vstup na trh rovnou u tří nových ohebných telefonů.

Podle zdrojů serveru The Elec spouští Samsung své výrobní linky na ohebné OLED displeje pro tři výrobce, konkrétně Google, Xiaomi a Vivo. První dodávky se mají uskutečnit v říjnu letošního roku, přičemž telefony těchto výrobců mají stihnout předvánoční sezónu.

Ohebný telefon od Googlu by měl disponovatdisplejem o velikosti 7,6″, přičemž není jasné, jak veliký bude vnější neohebný displej. V případě značky Vivo je to trochu jasnější, zde by se mělo jednat o smartphone s 8″ vnitřním ohebným displejem a 6,5″ vnějším panelem. U Xiaomi rozměry na veřejnost neunikly, ale novinka od čínského giganta by měla konstrukcí připomínat Galaxy Z Flip.

Véčkovou konstrukci mělo na plánu také Oppo, nicméně jeho ohebný telefon byl odložen až na rok 2022, proto se ho tedy současné spekulace pravděpodobně netýkají.