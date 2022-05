Připravte si peněženky! Days of Play přináší brutální slevy na skvělé PlayStation hry

Japonská firma Sony si pro majitele aktuálních verzí konzolí PlayStation připravila slevovou akci s názvem Days of Play. Až do 8. června můžete za skvělou cenu získat celou řadu atraktivních her, které rozhodně stojí za hřích. Jaké jsou ty nejlepší, které v této zvýhodněné nabídce najdete?

PlayStation Days Of Play 2022 Announcement Trailer

Našimi favority jsou například zombie pecka Dying Light 2 Stay Human, kterou můžete pořídit s 20% slevou (aktuální cena 1 479 Kč, původní 1 849 Kč), Red Dead Redemption 2 s výraznou 60% slevou (aktuálně 639 Kč, původně 1 599 Kč), exkluzivitu The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition se slevou 50 % (aktuálně 659 Kč, původně 1 319 Kč) nebo relativní novinka Kena: Bridge of Spirits pro PS4 a PS5 se slevou 35 % (aktuálně 681 Kč, původně 1 049 Kč).

Celkem je ve slevě téměř 700 titulů, mezi které patří jak nesmrtelné klasiky, tak i žhavé novinky. Na všechny se můžete podívat na oficiálních stránkách PlayStation Store.