Připravte se na návrat do Night City. Deskovka ze světa Cyberpunku 2077 vybírá peníze na Kickstarteru

Když v prosinci roku 2020 spatřila světlo světa hra Cyberpunk 2077, vzbudila celou řadu nadšených ohlasů, avšak také kontroverzi. Na některých platformách hra nefungovala tak, jak autoři zamýšleli, což vyvolalo velkou nevoli mezi hráči, kteří v některých případech žádali své peníze zpět.

Porodní bolesti už ale odvál čas a soudě dle CD Projektu RED a Michaela Pondsmithe je načase vrátit se do Night City ve velkém stylu. Nikoli však formou pokračování hry či příběhového DLC, ale skrze deskovku Cyberpunk 2077: Gangs of Night City. Ta aktuálně vybírá na Kickstarteru peníze, přičemž v době psaní článku tvůrci vybrali čtyřnásobek stanovené částky. O vydání se postará firma CMON Games, která má na svém kontě deskové adaptace her jako God of War či Bloodborne.

V deskové hře ze světa Cyberpunku se můžete nebezpečným světem potloukat sami či až ve 4 hráčích. Jak už název napovídá, děj a mechaniky se budou točit okolo gangů a kriminálních živlů, kterými je Night City prolezlé skrz na skrz. Estetika hry vychází více z videohry než z původní předlohy v podobě papírového RPG, což není na škodu. V balení budou také plastové minifigurky včetně oblíbených postav jako Jackie Welles, Johnny Silverhand nebo Judy Alvarez. Pokud neodoláte a přispějete autorům minimálně 110 dolarů (cca 3 100 Kč s DPH), mějte na paměti, že zásilku nedostanete dříve než za přibližně osm měsíců.