Přineste starý telefon, odneste si nový! Jak ušetřit díky speciální akci Samsungu?

Při nákupu nového tabletu či smartphonu u Samsungu můžete získat výkupní bonus

Ten bude vyčíslen dle stavu vašeho starého zařízení – může však jít o 3 až 4 tisíce korun

Pokud plánujete pořizovat něco nového od Samsungu, neotálejte, akce končí už v neděli

Při nákupu nového zařízení od Samsungu můžete získat zajímavý výkupní bonus k ceně starého zařízení. Akce lze využít nejen ve značkových prodejnách Samsungu, ale i u několika vybraných partnerů. V tomto článku vám přiblížíme, jak výkupní bonus získat a ukážeme si i několik modelových příkladů.

Výkupní bonus 3 000 nebo 4 000 korun

V tuto chvíli Samsung láká na dvě akce, v rámci kterých můžete při nákupu různých produktů získat coby výkupní bonus až 4 000 korun. V minulosti byly bonusy vyšší, ale to například u řádově dražších telefonů řady Galaxy Z, kdy bonus činil třeba i 10 000 korun.

Aktuálně firma nabízí zajímavou možnost ušetřit při přechodu na telefony Galaxy S24, popřípadě na tablety řady Galaxy Tab S9. Ty mohou uživatelům starších telefonů a tabletů nabídnout jak zajímavější výbavu, tak i nové funkce spojené s umělou inteligencí Galaxy AI. Tu podporují telefony Galaxy S21 a vyšší, Galaxy Z Fold 3 a 4, stejně tak Flip, anebo tablety Galaxy Tab S9 a S8.

Krok za krokem: jak získat výkupní bonus?

Je ale dosti pravděpodobné, že ve vaší kapse se nachází zařízení staršího data, například Galaxy S20, S10, anebo ještě starší. Pokud tento postarší mobil přinesete při nákupu nového modelu z řady Galaxy S24, můžete získat výkupní bonus 3 000 korun. Jak na to?

Prvním krokem je nákup nového telefonu nebo tabletu, za něj zaplatíte plnou cenu a o bonus budete žádat až ex post. Samsung se tímto opatření chce vyhnout tomu, že by někdo získal výkupní bonus a nový telefon pak vrátil. Až následně můžete započít proces odprodeje starého zařízení.

Přímo na webu NovySamsung.cz své staré zařízení zaregistrujte. Může jít o:

Při nákupu Galaxy S24/S24+ a S24 Ultra

Mobilní telefon – Apple, Google, Honor, Motorola, Nokia, Xiaomi, Poco, Sony, Vivo, Samsung nebo ostatní

Tablet – Apple, Honor, Samsung nebo Xiaomi (Lenovo bohužel ne)

Chytré hodinky – Apple, Garmin, Honor, Samsung, Xiaomi (opět, Huawei bohužel ne)

Při nákupu Galaxy Tab S9/S9+ a S9 Ultra

Mobilní telefon – Apple, Google, Honor, Motorola, Nokia, Xiaomi, Poco, Sony, Vivo, Samsung nebo ostatní

Tablet – Apple, Honor, Samsung nebo Xiaomi (Lenovo bohužel ne)

Chytré hodinky – Apple, Garmin, Honor, Samsung, Xiaomi (opět, Huawei bohužel ne)

Notebook – Apple nebo Lenovo

U vašeho starého zařízení vyberete přesný model, paměťovou variantu, barvu a vyberete, jaké zhruba nese opotřebení – jako nové, lehce opotřebené, větší opotřebení, velké poškození – podle toho i produkt pro výkup naceníte.

Následně získáte předběžnou výši vašeho výkupního bonusu: u řady Galaxy S24 jsou to 3 000 korun, u tabletů Tab S9 4 000 korun, a to bez ohledu na vybraný model. Jakou výkupní částku a výši bonusu získáte, si můžete ověřit na webu NovySamsung.cz.

Jaký výkupní bonus můžete získat? Níže přinášíme několik příkladů výše výkupního bonusu a finální ceny telefonu. Výše se samozřejmě odvíjí od toho, v jakém stavu přinesete starý telefon, tablet nebo chytré hodinky. Nakupuji Galaxy S24 v základní konfiguraci, na výkup pošlu iPhone 12 v dobrém stavu (kategorie B) – zaplatím 19 790 korun, zpátky dostanu 6 400 korun za výkup + bonus 3 000 korun

Nakupuji Galaxy S24 Ultra v 512GB variantě, na výkup pošlu pár let používaný Redmi Note 10 Pro (kategorie C) – zaplatím 33 990 korun, zpátky dostanu 2 000 korun za výkup + bonus 3 000 korun

Nakupuji Galaxy Tab S9+, na výkup pošlu 11″ iPad Pro z roku 2020 – zaplatím 27 490 Kč, zpátky dostanu 9 700 korun za výkup + bonus 4 000 korun

Dále je nutné vyplnit kontaktní údaje a na závěr registrace vyplnit IMEI číslo vašeho nového zařízení Samsung, které již používáte. K registraci je rovněž nutné přiložit čitelnou kopii účtenky, respektive faktury od tohoto telefonu. To aby Samsung mohl ověřit, že o bonus žádá skutečný zákazník.

Aplikace Samsung Members

Pro vaše použité zařízení následně přijede kurýr až k vám domů. Původní balení od telefonu, tabletu či hodinek není potřeba, zařízení pouze stačí zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození během převozu. Následně je nutné stáhnout si mobilní aplikaci Samsung Members, prostřednictvím které se následně dozvíte podrobnosti o vyřízení vašeho požadavku o výkupní bonus.

Jakmile výkupce vaše staré zařízení obdrží, nacení jej a po schválení vám tato částka bude odeslána na číslo účtu, které jste zadali při registraci do aplikace. Následně už jen v aplikaci potvrdíte přijetí bonusu, jehož výše vám následně přijde na stejné číslo účtu.

V případě, že se rozhodnete nákup realizovat ve značkové prodejně Samsungu a donesete s sebou své staré zařízení (smartphone, tablet či chytré hodinky), získáte výkupní částku i bonus přímo na místě. Zde vám danou částku rovnou odečtou od ceny nového zařízení, díky čemuž nový telefon získáte výhodněji.

Akce s výkupním bonusem při nákupu Galaxy S24 či Tab S9 platí do 30. června, máte na to tedy již jen několik dní (naštěstí systém je vždy stejný a nejspíš zůstane i do budoucna). Kromě oficiálního webu Samsungu lze výkup provést i u vybraných partnerů, jako je Alza, Datart, Mobil Pohotovost a další.