Přijde vám 30% provize za aplikace nemravná? Poplatky v metaverse budou ještě brutálnější

Výše provize za zveřejnění aplikace nebo hry vývojářem v digitálním obchodě je v poslední době hodně probíraným tématem. Rozpoutalo jej herní studio Epic Games, které se vzepřelo vysokým poplatkům v App Store a pokusilo se do hry Fortnite nasadit vlastní platební systém. Hra byla z obchodu Applem odstraněna a dodnes ji v App Store nenajdete. Přesto se ale po této kauze v oblasti poplatků hnuly ledy – provozovatelé obchodů si v některých případech provize snížili, například u předplatných nebo u titulů od malých vývojářů.

Poplatky v metaverse budou vysoké

Na obzoru je nyní další platforma, na které budou hrát poplatky důležitou roli, a to metaverse. I když definice metaverse je zatím poměrně široká, jedno je jisté – i v tomto virtuálním prostoru bude možné nakupovat a prodávat. A to nejen aplikace a hry, ale i NFT, přístupy do všemožných klubů, virtuální předměty, předplatná apod. Na tomto trhu vydělají nejen ti, co dokáží ve virtuálním světě nabídnout něco zajímavého, ale také provozovatelé služby.

I když metavesmírů bude více, jedním z velkých hráčů bude bezpochyby společnost Meta. Ta v minulém týdnu představila způsoby, jak umožní tvůrcům vydělávat peníze, například prodávat NFT na platformě Horizon Worlds. Meta nejprve odmítla komentovat otázku, kolik si z jednotlivých transakcí vezme provizi, nakonec to ale mluvčí společnosti potvrdil v rozhovoru pro CNBC.

Celková provize pro Meta má být téměř 50 procent, přičemž 25 až 30 procent má být poplatek za využití Meta Quest Store a další procenta si pak ukousne provize na platformě Horizon Worlds. Ve výsledku si tak provozovatel služby může ukousnout až 47,5 procent, což je podle Viveka Sharmy, prezidenta oddělení Horizon ve společnosti Meta, stále docela konkurenceschopná sazba.

Paradoxně Meta (dříve Facebook) byla jednou ze společností, která hlasitě kritizovala Apple za příliš agresivní cenovou politiku v App Store.