Přemožitel Skyrimu? Máme první detaily o chystaném RPG od Microsoftu

Od oficiálního oznámení fantasy RPG Avowed od studia Obsidian zanedlouho uplyne rok a půl, aniž bychom se ze strany tvůrců dočkali jakýchkoliv dodatečných informací. Čekání utnul až novinář Jez Corden z Windows Central, který s odvoláním na důvěryhodné zdroje přinesl řadu nových detailů, podle nichž by se Avowed mohlo stát neohroženým vyzývatelem legendárního Skyrimu.

Nedočkavé fanoušky jistě potěší, že titul v současnosti prochází fází preprodukce směrem k hratelné alfaverzi. Jinými slovy, vývojářský tým v Obsidianu se zdárně blíží k první funkční verzi hry, která již obsahuje značnou část herních mechanismů a základních pilířů hratelnosti.

Pestřejší Skyrim

Corden dle svých slov viděl hru přímo v akci, stáří daného sestavení však nedokázal přesně určit. Podle něj tak existuje velmi dobrá šance, že vývoj od té doby pokročil o kus dál.

Ukázku z rozpracované verze hry zhlédl rovněž uživatel, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Klobrille a který se pravidelně věnuje dění uvnitř Xbox Game Studios. Hra podle něj už nyní vypadá fantasticky a nabízí rozlehlý fantazijní svět, který působí jako podstatně pestřejší Skyrim.

K vidění má být třepotající se vegetace v poryvech větru, světélkující houby v jeskyních, neprostupné lesy, sluncem zalité chrámy či hrobky zamořené nepřátelskými kostlivci.

Pravověrné RPG

Veřejnost dosud ze hry viděla pouze jednu krátkou předrenderovanou ukázku. Avowed se odehrává ve světě World of Eternity, do něhož mohli hráči nahlédnout již v sérii izometrických RPG Pillars of Eternity. Novinka se však bude hrát z pohledu první osoby, podobně jako další hra od Obsidianu – The Outer Worlds či The Elder Scrolls od Bethesdy (např. ve Skyrimu je však možné přepínat mezi třetí a první osobou, pozn. red.).

Avowed - Official Announce Trailer

Avowed běží na podobném, byť notně vylepšeném enginu (jako již zmíněné The Outer Worlds), který podporuje akční soubojový systém z pohledu první osoby, košatý narativ a další komplexní prvky žánru RPG. Hratelnost by se měla měnit v závislosti na zvolené třídě.

Pro každého něco

Na Skyrim dá vzpomenout také obouruční soubojový systém. Hráč se může stát tichošlápkem se dvěma dýkami či lukostřelcem s obouručním lukem. Zaměřit se lze výhradně na magii nebo ji kombinovat se zbraněmi.

Avowed nabídne řadu prvků, které budou důvěrně známé především hráčům zmíněných Pillars of Eternity. Nebudou chybět kouzla jako Jolting Touch, který uškvaří nepřítele seslanými blesky, či zničující obouruční kouzla jako Fireball, jež lze vyvolat komplexně vypadajícími gesty.

Důraz by měl být kladen také na očarované zbraně včetně mečů či ledových šípů. Vyloučit nelze ani přítomnost střelných zbraní jako muškety či arkebuzy, které ostatně mají pevné místo v obou dílech Pillars of Eternity.

Draci, ještěři a vše mezi nimi

Bohatý arzenál (doplněný o různé fyzické útoky, např. údery štítem) rozhodně nepřijde vniveč, hráčům se totiž do cesty postaví zástupy povědomých i zbrusu nových nepřátel včetně okřídlených ještěrů či draků.

Klobrille describing the environment and atmosphere of Avowed pic.twitter.com/WXXhC3tJFp — Idle Sloth 🎃👻🦇 (@IdleSloth84) October 13, 2021

Tvůrci podle Cordena kladou důraz na variabilitu, díky níž si každý hráč najde svůj oblíbený herní styl.

Avowed v akci? Patrně až příští rok

Podle Cordena prý existuje malá šance, že hratelnou ukázku uvidíme ještě letos v rámci prosincových The Game Awards, mnohem pravděpodobněji se tak stane až příští rok na E3 (na „herních oscarech“ by se však mohl objevil další očekávaný titul ze stáje Xbox Game Studios – Hellblade II).