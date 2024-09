Prémiový Galaxy Z Fold na první fotografii: tenčí, s kovovými zády a výraznějším fotomodulem

Na internet se dostal údajný snímek prémiové varianty Galaxy Z Fold

Telefon je viditelně tenčí, což se odrazí na výrazně vystouplém modulu fotoaparátu

Pravděpodobně se dočkáme i kovových zad

Odhalení prémiové varianty ohebného smartphonu Samsung Galaxy Z Fold 6 se blíží. Nasvědčuje tomu množství úniků z minulých týdnů, kterému vévodí poslední „úlovek“ serveru Android Headlines. Díky němu se můžeme vůbec poprvé podívat na to, jak bude skládačka pojmenovaná Galaxy Z Fold Special Edition vypadat.

Tenčí kovové tělo s vystouplými fotoaparáty

Pokud se skutečně jedná o legitimní snímek Galaxy Z Fold Special Edition, můžeme se oproti současnému Foldu Z 6 těšit na několik odlišností. Tou největší je jednoznačně provedení zad, která vypadají jako z broušeného kovu. Zda Samsung tento materiál skutečně použije, nebo se jedná pouze o imitaci textury schovanou pod skleněným plátem, v tuto chvíli nevíme.

Pokud se potvrdí první varianta, můžeme se s jistotou rozloučit s bezdrátovým nabíjením. To by nás ale nepřekvapilo – někde ten úbytek tloušťky Samsung vzít musí. Podle tiskových materiálů, které se v minulém týdnu dostaly do rukou spolehlivému informátorovi @evleaks, má mít Galaxy Z Fold Special Editon v pase 4,9 mm v otevřeném a 10,6 mm v zavřeném stavu.

Redukce tloušťky telefonu přinese i očekávaný jev v podobě výrazněji vystouplého modulu s fotoaparáty. Ten má mít obdélníkový tvar s lehce zaoblenými rohy, jeho tloušťka se bude téměř rovnat tloušťce samotného telefonu. Samsung do modulu opět zabydlí trojici fotoaparátů, přičemž ten hlavní by měl mít podle posledních spekulací rozlišení 200 megapixelů.

Tvar Galaxy Z Fold Special Edition bude prakticky stejný jako v případě Z Foldu 6, dočkáme se tedy kvádrovitého telefonu s mírně zaoblenými rohy a plochými boky. Telefon bude mít celkově větší tělo, čehož Samsung využije k nasazení větších displejů – vnitřní má mít v úhlopříčce 8 palců, vnější 6,5 palce. Donedávna se spekulovalo, že Galaxy Z Fold Special Edition nebude podporovat stylus S Pen, nyní se však spíše rojí hlasy, že o jeho podporu nepřijde.

Galaxy Z Fold Special Edition by měl být představen někdy v příštích týdnech, ovšem jeho dostupnost má být značně omezená – údajně se bude prodávat pouze v Číně a na několika dalších asijských trzích. Korejci s ním pravděpodobně budou chtít konkurovat čínským značkám, jejichž ohebné smartphony jsou dokonce ještě tenčí.