Premiéra Realme 10 se blíží. Prim má hrát špičkový displej a výkonný čipset

Čínská značka Realme se 9. listopadu chystá odhalit nový model spadající do střední třídy. Realme 10 bude navazovat na úspěšné modely Realme 9 či Realme 8 Pro, které nejen u nás patřily mezi prodejní hity značky. Doposud jsme informace o plánovaném modelu zjišťovali pouze z úniků a certifikací, nyní se však samotná firma pochlubila s některými přednostmi.

Na svém twitterovém účtu potvrdilo Realme použití čipsetu MediaTek Helio G99, který doprovodí 90Hz Super AMOLED panel, snad s podporou HRR pro lepší herní zážitek (neplést s HDR). Kromě toho by telefon měl být osazen 8 GB RAM s možností virtuálního navýšení o dalších 8 GB, což by mělo uživatelům umožnit simultánní používání až 18 aplikací najednou. Na detailní specifikace si bohužel budeme muset počkat až do oficiálního představení.

Kromě několika málo informací o výbavě se na veřejnost dostaly také rendery samotného telefonu, který se nejspíše inspiroval u Asusu 9, především svými dvěma výraznými čočkami fotoaparátů na zadní straně. Těšit se můžeme údajně také na tři barevné kombinace, které nevypadají vůbec špatně. Jestli se dostane Realme 10 také na český trh a jaká bude jeho cena se pravděpodobně dozvíme už 9. listopadu během oficiálního představení.