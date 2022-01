Premiéra Galaxy S22 se blíží. Stihne ji Samsung ještě před MWC?

Samsung v minulém týdnu představil nový smartphone Galaxy S21 FE, který na poslední chvíli rozšířil loňskou řadu jarních vlajkových smartphonů ještě předtím, než dorazí letošní řada Galaxy S22. Zatímco loni Samsung zvolil k představení modelů Galaxy S21 termín 14. ledna, letos si dá trochu víc na čas; možná právě proto, aby měl Galaxy S21 FE prostor se trochu nadechnout. Kdy se před Galaxy S22 otevře opona?

Samsung Galaxy S22: premiéra 8. února?

Samsung ještě pozvánky na příští Unpacked Event nerozeslal, nicméně korejský deník Digital Daily tvrdí, že mu korejský gigant oficiální datum akce prozradil. Má se tak stát 8. února, přičemž aktuálně se jedná o termínu rozeslání pozvánek, které proběhne někdy na konci ledna.

Stejně jako loni, i letos se dočkáme představení tří modelů – základního Galaxy S22, většího Galaxy S22+ a nejvybavenějšího Galaxy S22 Ultra, který se bude lišit designem i výbavou; bude se spíše jednat o pohrobka zrušené řady Galaxy Note. Všechny telefony mají jít 9. února do předobjednávek s tím, že prvním majitelé by je měli dostat 24. února. Samsung tak stihne předběhnout veškerou konkurenci, která má v plánu odhalovat své novinky na znovuzrozeném veletrhu MWC v Barceloně; ten by se měl letos konat mezi 28. únorem a 3. březnem.