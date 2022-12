Překvapivý hit Vampire Survivors se zjevil na mobilech. K dispozici je zcela zdarma

Na vysokých příčkách žebříčku prodejnosti na Steamu byste v letošním roce kromě tradičních značek v čele s Call of Duty našli i mnohem překvapivější tituly. Jedním z nich je na první pohled nenápadná hříčka s názvem Vampire Survivors, která návykovou hratelností dokázala zaujmout velké množství hráčů. V jednu chvíli se jich sešlo dokonce necelých osmdesát tisíc. Na velký úspěch se nyní pokusí navázat také na obrazovkách mobilních telefonů s operačními systémy iOS i Android.

Do you folks have phones? 🤔📱

🎉 Vampire Survivors is now on MOBILE! 🎉

The Full Game, For Free, For Real. 🧛

🍎 iOS https://t.co/YuceAqsDJD

🤖 Android https://t.co/AHFwl7TVpq#VampireSurvivors #MobileGame #appstore #TheGameAwards #gaming https://t.co/JsWr3QTC7Q

— Vampire Survivors 🧛 Xbox-Nov 10th! 🎮 (@poncle_vampire) December 9, 2022