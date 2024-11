Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (listopadu 2024)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo v měsíci listopadu



Dorazí několik českých seriálů a také novodobé hororové pecky pro dozvuk Halloweenu



Ty nejmenší potěší nejznámější animovaný čuník – Prasátko Peppa

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v listopadu?

Krematorium

Datum premiéry: 1. listopadu 2024

1. listopadu 2024 Hrají: Jiří Lábus, Albert Čuba, Robin Ferro, Kamila Janovičová, Vladimír Polák

Autor několika českých komedií Tomáš Svoboda (Hodinový manžel, Indián) se dal na konci loňského roku do řeči s osazenstvem ostravského Divadla Mír a vznikla 6dílná komediální minisérie Krematorium. Od ledna je dostupná na platformě MírPlay, od listopadu i na nováckém Voyu.

Příběh vypráví o rodině Záhorských, kteří provozují krematorium. V této bizarní variaci na Addamsovic rodinu kouzelné kremační pece vracejí nebožtíky zpět do života. V seriálu září Jiří Lábus a klasické složení Divadla Mír, tedy Albert Čuba, Robin Ferro či Vlado Polák.

Sex O’Clock (2. řada)

Datum premiéry: 1. listopadu 2024

1. listopadu 2024 Hrají: Maxmilián Kocek, Karolin Omastová, Petra Bučková, Sára Korbelová, Tomas Sean Pšenička

Komediální seriál Sex O’Clock z produkce platformy Voyo dorazil v březnu 2023. Přestože nezakrýval masivní inspiraci netflixovskou Sexuální výchovou, posbíral velmi pozitivní hodnocení, na ČSFD má například 77 %. V listopadu se tvůrčí duo Karolína Zalabáková a Matěj Randár vrací s druhou řadou.

V hlavních rolích opět nechybí Adam (Maxmilián Kocek) i jeho bývalá spolutanečnice a nyní partnerka Kristýna (Karolin Omastová), jeho dva nejbližší kamarádi Johnny (Kryštof Švehlík) a David (Tomas Sean Pšenička) nebo sestra Ema (Sára Korbelová), která se skrz námitky mámy Judity (Petra Bučková) i táty Michala (Jan Révai) rozhodla ponechat si očekávané dítě.

Tiché místo

Datum premiéry: 22. listopadu 2024

22. listopadu 2024 Hrají: John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom

Až s koncem listopadu najde na Voyo cestu jeden z nejlepších současných hororů, a sice Tiché místo (73 % na ČSFD) z pera Johna Krasinskiho. Snímek pojednává o planetě Zemi po záhadné kataklyzmické události, která z povrchu vymazala takřka veškerý život. Víc není záhodno prozrazovat, protože byste si tím určitě zkazili zápletku.

V hlavních rolích rodiny přeživších je Emily Blunt (Oppenheimer, Na hraně zítřka) a John Krasinski (Kancl, Free Guy), druhý jmenovaný se postaral o režii i scénář. Snímek dorazí 22. listopadu, zrovna letos v létě šel do kin snímek Tiché místo: První den, který funguje jako příběhový prequel.

Prasátko Peppa (2. řada)

Datum premiéry: 1. listopadu 2024

A aby předvánoční období listopadu pěkně ubíhalo i těm nejmenším, nasadilo Voyo už druhou sérii oblíbeného animovaného seriálu Prasátko Peppa (57 % na ČSFD). Seriál původně vycházející z britského televizní stanice Channel 5 přichází na Voyo vůbec poprvé, konkrétně jeho 2. série. K dispozici je všech 52 dílů s průměrnou stopáží 6 minut a to v českém dabingu.

Pokud by vám 2. řada a jejích 52 epizod bylo málo, Prasátko Peppa je k dispozici i na dalších streamovacích platformách. Všech 6 řad si můžete v delších epizodách pospojovaných po třech přehrát jak na Netflixu, tak na Disney+. Na iVysílání ČT je pak k dispozici část 3. série. Nemalou porci epizod naleznete i na oficiálním YouTube kanále.