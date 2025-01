Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (leden 2025)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo zkraje nového roku 2025



Nova sází na osvědčené klasiky, jako jsou americké seriály z konce minulého století



Lednovou hvězdou se může stát krimi minisérie Studna, která rozebírá jeden z nejhorších případů majora Zemana

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v lednu?

Studna

Datum premiéry: 10. ledna 2025

10. ledna 2025 Hrají: David Švehlík, Johana Matoušková, Marián Mitaš, Hana Vagnerová, Jakub Prachař

Režisérka Tereza Kopáčová (Smysl pro tumor, Případ Roubal) se rozhodla zhmotnit do 6dílné minisérie asi nejznámější a nejdrastičtější případ z pásma 30 případů majora Zemana. Případ Studna se v novém zpracování objeví na platformě Voyo 10. ledna a následující týdny budou vycházet další vždy cca 60minutové epizody.

Skutečný zločin se udál v únoru 1968 v malé obci Vonoklasy nedaleko Prahy. Co bylo původně nahlášeno jako požár rodinného domu, se změnilo ve dvě nalezené mrtvoly manželů. Nedaleko hořícího domu byl pak zcela vysílen a v šoku nalezen jejich dospělý syn. Jeho matku našli vyšetřovatelé po uhašení v domě, otce ve studni a v zahradě všechny stromy do jednoho ořezané. A právě mrtvý otec byl nakonec uveden jako pachatel celého zločinu.

Harry Brown

Datum premiéry: 31. prosince 2024

31. prosince 2024 Hrají: Michael Caine, David Bradley, Emily Mortimer, Charlie Creed-Miles, Iain Glen

Britské kriminální drama Harry Brown (77 % na ČSFD) od Daniela Barbera uvedlo Voyo už na silvestra, byla by však škoda tento film nedoporučit. Vedle hlavní hvězdy Michaela Cainea na ploše 99 minut září David Bradley nebo Emily Mortimer.

Příběh sleduje Harryho Browna, řádného občana a bývalého mariňáka. Po smrti manželky žije sám v jednom ze stovek bytů na předměstí. Společnost mu dělá jen jeho nejlepší přítel Leonardo (David Bradley). Právě toho ale jednoho dne zavraždí parta místních výtržníků. Harry se rozhodne jednat a naplnit sám svou vlastní představu o spravedlnosti.

Melrose Place, 3. série

Datum premiéry: 31. prosince 2024

31. prosince 2024 Hrají: Heather Locklear, Andrew Shue, Courtney Thorne-Smith, Thomas Calabro, Josie Bisset

Na Silvestra uvítala novácká VOD platforma také klasický romantický seriál z 90. let minulého století – Melrose Place (32 % na ČSFD). Jde vlastně o obdobu Beverly Hills 90210, rovněž od americké televizní stanice Fox. Tentokrát se příběh věnuje sadě postav ze střední společenské vrstvy, opět ale řeší vztahy, romanci, v pozdější fázi však dojde i na kriminální zápletky.

Na Voyo je aktuálně ke zhlédnutí 1., 2. i 3. řada seriálu Melrose Place, dohromady jde o více než 90 epizod se stopáží 44–91 minut. Za pořadem stojí osvědčený matador americké televizní zábavy Darren Star, který má na kontě již zmíněné Beverly Hills, Sex ve městě, netflixovský seriál Opuštěný nebo z novějších velmi populární Emily in Paris.

Pobřežní hlídka

Datum premiéry: 6. ledna 2025

6. ledna 2025 Hrají: David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Michael Newman

Další naprostá americká televizní klasika. Pobřežní hlídka (45 % na ČSFD) od tria tvůrců Berk, Bonann, Schwartz sleduje tým plavčíků vedený poručíkem Mitchem Buchannonem. Kombinace pohledných lidí v přiléhavých jednodílných plavkách a dobrodružné zábavy na pláži v Los Angeles vyvolal v 90. letech naprosté šílenství. Pobřežní hlídka, ač jde vlastně o romantické seriálové drama pro nenáročné, dnes platí za podobný kult jako výše uvedené Beverly Hills 90210.

Na Voyo zamíří již v pondělí celá první řada Pobřežní hlídky, která čítá 22 epizod se stopáží 45–95 minut. První série je obecně hodnocena jako nejlepší, na ČSFD dokonce získala od diváků 57% hodnocení. Není vyloučeno, že v příštích měsících Voyo nabídne i další řady tohoto seriálu.