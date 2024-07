Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Voyo (červenec 2024)

Pojďme se zblízka podívat na to, jaký program čeká předplatitele služby Voyo v létě

V červenci nebude nouze o české filmy, dokumenty, ani hollywoodské bijáky

Fanoušků krimi můžeme jednoznačně doporučit minisérii Kauza Kramný

V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na další v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se jednou, dvakrát do měsíce podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Voyo. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v první polovině letních prázdnin?

Sladký život

Datum premiéry: 13. července 2024

13. července 2024 Hrají: Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Vojtěch Kotek, Jan Cina

Začneme hned premiérou celovečerního filmu přímo z produkce Voyo. Sladký život (62 % na ČSFD) režiséra Tomáše Hoffmana (Bezva ženská na krku) vypráví o luxusním životě fiktivního hokejového reprezentanta Rosti Berana, který má vše na co si vzpomene. Z ničeho nic mu však začne chátrat zdraví – a to tak, že zkolabuje během postelových hrátek s krásnou blondýnkou. Od té doby se mu život sveze po skluzavce strmě dolů.

Snímek se sympatickou stopáží 102 minut byl k vidění od března v kinech, někde jej dokonce ještě vysílají. Od 13. července bude k dispozici všem předplatitelům Voyo. Ve filmu se objeví celá sada klasických českých komediálních herců, jako je Vladimír Polívka, Petra Hřebíčková, Jan Cina, nebo Hynek Čermák.

Kauza Kramný

Datum premiéry: 19. července 2024

V druhé polovině měsíce přinese Voyo další exkluzivní projekt vlastní výroby, a sice 5dílnou dokusérii Kauza Kramný od úspěšného režiséra Petra Hátleho (Manželé Stodolovi). Seriál sleduje pozadí případu Petra Kramného, který si aktuálně odpykává trest za vraždu své manželky a dcery během jejich společné dovolené v Egyptě v roce 2013.

Ke kauzu, která dodnes budí otázky i emoce, se v pětidílné sérii vyjádří příbuzní manželů, jejich blízcí přátelé, právníci, znalci a nakonec i samotný odsouzený Petr Kramný. Petr Hátle se pokoušel celý případ pojmout seriózním a nebulvárním stylem. O tom, jak se mu to podařilo, se můžete přesvědčit již 19. července.

Prezidentka

Datum premiéry: 20. července 2024

20. července 2024 Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj

Posledním českým snímkem v našem seznamu je romantická komedie Prezidentka (46 % na ČSFD) z roku 2022. Za filmem stojí režisér Rudolf Havlík (Bábovky, Franta mimozemšťan), který se sám postaral i o scénář. Film má nenáročnou stopáž 97 minut a ke zhlédnutí bude od 20. července.

Příběh se točí kolem první české prezidentky Kateřiny Čechové, která se pod rouškou paruky a noci oddává pražskému nočnímu životu zcela inkognito a bez pozornosti celé země. Při svých nočních tazích narazí na sochaře Petra a vznikne tajná láska. První prezidentku naší země hraje Aňa Geislerová, jejího milence Ondřej Vetchý.

Noe (Noah)

Datum premiéry: 7 července 2024

7 července 2024 Hrají: Russel Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson

Klasický biblický příběh o Noemově arše se rozhodl do velkolepého hollywoodského eposu překlopit na Oscara nominovaný režisér Darren Aronofsky (Requiem za sen, Matka!, Velryba). Výsledkem je bezmála 2,5hodinový dobrodružný akční snímek Noe (57 % na ČSFD) s Russelem Crowem a Anthony Hopkinsem v hlavních rolích.

Film byl dokonce nominován na Zlatý globus za nejlepší originální píseň, a sice Mercy Is od legendární písničkářky Patti Smith. Noemova archa připluje na streamovací platformu Voyo již 7. července.