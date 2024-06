Nálož novinek na Netflixu: tyto snímky si nesmíte nechat ujít (26. 6. 2024)

Středa je tady a s ní i náš pravidelný seriál, který vám doporučuje to nejzajímavější ze světa filmů, seriálů a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například pokračování seriálu Zlatá devadesátá, hvězdně obsazenou komedii s názvem Rodinná aféra nebo dokumentární seriál ze sportovního prostředí jménem Sprint.

Zlatá devadesátá (That ’90s Show)

Datum premiéry 2. řady: 27. 6. 2024

27. 6. 2024 Hrají: Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Mace Coronel, Ashley Aufderheide

Když se Leia rozhodne strávit letní prázdniny ve Wisconsinu, její prarodiče Kitty a Red Formanovi ubytují ve sklepě další generaci teenagerů. Hvězda seriálu Zlatá devadesátá Callie Haverda se v městečku Point Place znovu objeví v pokračování Zlatých sedmdesátých s Debrou Jo Rupp a Kurtwoodem Smithem.

Píše se rok 1996 a Leia Formanová se vrací do Point Place, aby si užila další léto se svými přáteli a prarodiči Kitty a Redem. Leia a Jay jsou nadšení, že jsou po devíti měsících opět spolu. Ale je to o nervy, protože Jay stále neví, že se málem políbila s Natem. Nate se obává, že to neví ani jeho přítelkyně Nikki. Jak dlouho tohle tajemství dokážou udržet? Ukazuje se, že jen velmi obtížně. A když pravda konečně vyjde najevo, vztahy jsou ohroženy, přátelství v sázce a léto je na pokraji konce, ještě než vůbec začne.

Rodinná aféra (A Family Affair)

Datum premiéry: 28. 6. 2024

28. 6. 2024 Hrají: Joey King, Nicole Kidman, Zac Efron, Kathy Bates, Liza Koshy

Co je horší než dělat asistentku slavnému herci, který má hvězdné manýry a nebere vás vážně? Zjistit, že je blázen do vaší mámy. Romantická komedie Rodinná aféra v režii Richarda LaGraveneseho má potenciál pobavit celou rodinu. V hlavních rolích se představí hvězdy stříbrného plátna, jako jsou Nicole Kidman, Zac Efron nebo Joey King.

Když Zara opustí práci osobní asistentky hollywoodského lamače dívčích srdcí Chrise Colea, nevědomky připraví půdu pro náhodné setkání Chrise a její slavné spisovatelské matky Brooke. Je jen otázkou několika hodin, než si Brooke a Chris uvědomí, že mezi nimi funguje nepopiratelná chemie, což vede k úsměvným následkům, když se Zařin egocentrický šéf pokouší dvořit její nedůvěřivé matce. Tato vícegenerační romantická komedie o dospívání sleduje jednotlivé postavy, které čelí spletitým komplikacím lásky, sexu a identity.

Sprint

Datum premiéry 1. řady: 2. 7. 2024

2. 7. 2024 Režie: Phil Turner

Seriál o elitních sprinterech a jejich přípravě na souboj o titul nejrychlejšího člověka planety. Jak se vyrovnají s dotěrnými novináři a tvrdou konkurencí? Dokumentární seriál Sprint dovolí divákům nahlédnout do vrcholového sportu, který mnohdy trvá na obrazovkách jen několik sekund, avšak za cestou na vrchol se skrývá pořádná dřina.

Tento seriál sleduje sportovce z celého světa a proniká do psychiky elitních závodníků, kteří trénují, aby se stali nejrychlejšími lidmi na planetě. Exkluzivně nahlédneme do zákulisí a podíváme se na vysoké sázky a psychickou odolnost sprinterů, kteří zasvětili celý svůj život tomu, aby v rekordním čase protnuli cílovou čáru, kde o jejich profesionální budoucnosti rozhodují pouhé zlomky vteřiny. V první řadě prozkoumáme soukromí nejlepších sprinterů v průběhu mistrovství světa 2023, kde se představí mimo jiné Sha’Carri Richardson, Noah Lyles a Shericka Jackson.