Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (29. 1. 2025)

Středa se jako již tradičně nese ve znamení našeho pravidelného seriálu, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát za zmínku stojí například druhá řada dokumentárního seriálu Six Nations Rugby: Tělo na tělo, polský seriál V kotli nebo pokračování španělského dramtu Ztracena v bílém šumu.

Six Nations Rugby: Tělo na tělo (Six Nations: Full Contact)

Datum premiéry 2. řady: 29. 1. 2025

29. 1. 2025 Režie: Mark O’Brien

Nejlepší ragbyové týmy z celé Evropy si to rozdají o Pohár šesti národů Guinness. Cesta za vytouženou trofejí bude ale trnitá. Druhá řada Six Nations Rugby: Tělo na tělo míří už dnes na Netflix, což je dobrá zpráva pro všechny fanoušky krásného sportu jménem rugby. Naváže na první řadu, která se pyšní na ČSFD hodnocením 81 procent?

Turnaj Šesti národů a producenti dokumentární série F1: Touha po vítězství přibližují fanouškům Guinness Six Nations Championship blíže, než kdykoli předtím. Six Nations Rugby: Tělo na tělo ukáže divákům vzrušující svět nejstaršího a největšího každoročního mezinárodního ragbyového turnaje a umožní jim nahlédnout do zákulisí, kde nejlepší evropské týmy bojují v největších zápasech ragbyového kalendáře o prestižní trofej.

V kotli (The Hooligan)

Datum premiéry 1. řady: 29. 1. 2025

29. 1. 2025 Hrají: Grzegorz Palkowski, Mila Jankowska, Karol Pocheć, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Wojciech Zieliński

Po návratu otce z vězení je pro sedmnáctiletého Kubu těžké nejít v jeho chuligánských stopách. Fotbal je přece rodina. Nový polský seriál V kotli zavede diváka do vzrušujícího, tajemného a notně nebezpečného světa fotbalových chuligánů, který charakterizuje nejen násilí, ale také vášeň pro sport a klub, která nemá hranice.

Dospívající mladík, který čelí volbě mezi tvrdou prací a lákadlu rychlých peněz, nedbá varování své matky a vydává se v otcových lehkomyslných stopách do místní skupiny fotbalových hooligans. To, co začíná jako vzrušení z bitek s fanoušky konkurenčního fotbalového klubu, se rychle vymkne kontrole, když se jeho nová přítelkyně dostane do finančních problémů. Zoufale se jí snaží pomoci, a tak vymyslí riskantní plán, jak působit za zády skupiny, čímž se oba ponoří hlouběji do nebezpečného světa, z něhož není snadné se dostat.

Rekrut (The Recruit)

Datum premiéry 2. řady: 30. 1. 2025

30. 1. 2025 Hrají: Noah Centineo, Laura Haddock, Linus Roache, Colton Dunn, Aarti Mann

Odvážný začínající právník, kterého přímo z fakulty naverbovala CIA, spadne po hlavě do nebezpečného světa mezinárodní špionáže. Ve druhé sérii seriálu Rekrut je právník CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) vtažen do životu nebezpečné špionážní situace v Jižní Koreji, aby si uvědomil, že větší hrozba možná přichází zevnitř agentury.

Ponořte se do napínavého seriálu Rekrut, který se vrací ve své druhé řadě. První série si na ČSFD odnesla poměrně sympatické hodnocení 71 procent, což není vůbec špatné. Jestli i druhá řada naváže na úspěch té první, o tom se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Ztracena v bílém šumu (The Snow Girl)

Datum premiéry 2. řady: 31. 1. 2025

31. 1. 2025 Hrají: Milena Smit, José Coronado, Aixa Villagrán, Marco Cáceres, Tristán Ulloa

Ve španělské Málaze se pohřešuje malá holka. Mladá novinářka se tomu rozhodne přijít na kloub a dá všechno v sázku, aby její rodině pomohla. Druhá řada španělského seriálu Ztracena v bílém šumu navazuje na první, která si od kritiků a diváků z ČSFD odnesla pozitivní hodnocení 70 procent.

„Chceš si hrát?“ Tato otázka napsaná na obálce obsahující polaroid s mladou ženou s roubíkem je začátkem hrůzné hry, Hry duší, v níž novinářka Miren Rojo (Milena Smit) vsadí svůj život a dokonce i vlastní příčetnost. Po událostech z první série La chica de nieve Miren tentokrát vyšetřuje elitní školu, která se zdá být v centru zmizení a vraždy dvou mladých dívek. Udělá to společně s Jaimem (Miki Esparbé), investigativním novinářem, který přichází do novin Sur na útěku před svou minulostí a snaží se získat zpět svou ztracenou pověst.