Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (28. 8. 2024)

Máme tady středu a s ní i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z filmů, dokumentů a seriálů, které se v následujících sedmi dnech propracují na populární streamovací platformu Netflix. Tentokrát stojí za doporučení kupříkladu adaptace řecké mytologie Kaos, anime ze světa známého robotického zabijáka Terminator Zero nebo dokument o americkém ženském fotbale Neslýchané: Hope Solo vs. fotbal v Americe.

Kaos (KAOS)

Datum premiéry 1. řady: 29. 8. 2024

29. 8. 2024 Hrají: Jeff Goldblum, Debi Mazar, Aurora Perrineau, Fady Elsayed, David Thewlis

Na Olympu to vře, všemocný Zeus propadá paranoii a tři smrtelníci vyráží změnit osud lidstva. Moderní podání řecké mytologie jménem Kaos má na svědomí tvůrce The End of the F***ing World. V hlavních rolích se představí známý hollywoodský herec Jeff Goldblum, Debi Mazar nebo třeba Aurora Perrineau,

Zeus si dlouho užíval postavení krále bohů. Dokud se jednoho rána neprobudí a nezjistí, že má na čele vrásku. Dostaví se neuróza, která ho přivede na nebezpečnou, paranoidní cestu. Zeus je přesvědčen, že se blíží jeho pád a všude začíná vidět jeho příznaky. Diův kdysi spolehlivý bratr Hádes, bůh podsvětí, tajně ztrácí kontrolu nad svým temným panstvím. Na zpracování čekají mrtví, kteří jsou stále neklidnější. Héra, královna bohů, vykonává vládu na Zemi svým jedinečným způsobem. Její moc a svobodu však začíná ohrožovat Diova rostoucí paranoia a ona je nucena jednat, zatímco Diův vzpurný syn Dionýsos se vymyká kontrole a je na cestě ke kosmickému střetu se svým otcem.

Terminator Zero

Datum premiéry 1. řady: 29. 8. 2024

29. 8. 2024 Namluvili: Timothy Olyphant, Rosario Dawson, André Holland, Sonoja Mizuno, Ann Dowd

Bojovník z postapokalyptické budoucnosti vyrazí do roku 1997, aby ochránil odborníka na umělou inteligenci. Ten má totiž v patách bezcitného a nezničitelného kyborga. Postavy seriálu Terminator Zero v anglickém dabingu namluvili známí herci jako Timothy Olyphant, Rosario Dawson, André Holland, Sonoya Mizuno či Ann Dowd.

Mezi budoucností a minulostí se ocitá voják, který byl vyslán zpět v čase, aby změnil osud lidstva. Vrací do roku 1997, aby chránil vědce Malcolma Leeho, který pracuje na spuštění nového systému umělé inteligence, jenž má konkurovat chystanému útoku Skynetu na lidstvo. Zatímco se Malcolm orientuje v morálních složitostech svého výtvoru, je pronásledován nelítostným zabijákem z budoucnosti, který navždy změní osud jeho tří dětí.

Sestry a štěstí ((Un)lucky Sisters)

Datum premiéry: 30. 8. 2024

30. 8. 2024 Hrají: Sofía Morandi, Leticia Siciliani, Andrea Garrote, Manuel Vignau, Ignacio Giménez

Dvě sestry se dlouhé roky nestýkaly. Po otcově smrti se ale sejdou a ve skrýši za zdí přitom objeví několik milionů. Mají si je ale nechat? Argentinská komedie Sestry a štěstí představují divákům trochu jiný svět z opačné straně zeměkoule, avšak snímek poměrně jasně dokazuje, že humor je nejen nadčasový, ale také že nezná státních hranic, ani kontinentů.

Jesi a Angela – dvě sestry, které se navzájem neznají, se dozvídají zprávu o smrti svého otce, kterého taktéž sotva znaly. Jako jediné dědictví jim odkázal byt v exkluzivní čtvrti Puerto Madero. Sestry, které trpí materiálním i citovým nedostatkem, navštíví byt, ostražité vůči sobě navzájem, a najdou tři miliony eur ukryté ve falešné zdi. Společně se musí rozhodnout, co s těmito penězi a se sesterským poutem, které by jim mohlo navždy změnit život, udělají.

Neslýchané: Hope Solo vs. fotbal v Americe (Untold: Hope Solo vs. U.S. Soccer)

Datum premiéry: 3. 9. 2024

3. 9. 2024 Hrají: Hope Solo

Mistryně světa Hope Solo bez okolků líčí svůj vzestup na vrchol ženského fotbalu, veřejně propírané skandály i napjaté vztahy s bývalými spoluhráčkami. Ženský fotbal není tak často na obrazovkách tuzemských televizí, nicméně ve Spojených státech je jeho popularita poměrně vysoká. Dokument Neslýchané: Hope Solo vs. fotbal v Americe nám dává nahlédnout na trochu jinou, odvrácenou stranu tohoto sportu.

Odolnost. Vzdor. Vítězství. Po dvou bouřlivých desetiletích na očích veřejnosti je dvojnásobná olympijská vítězka a brankářka Hope Solo připravena vyprávět svůj příběh. V několika neúprosných rozhovorech Soloová popisuje jedinečnou směs slávy a porážek, která provázela její vzestup ke slávě, jež přesáhla hranice jejího sportu. Přestože Solo fotbalu obětovala všechno, její posedlost soutěživostí a radikální upřímnost z ní udělaly hromosvod kritiky, což ji často nutilo jít sama za sebou v cestě za nejprchavějšími cenami: spravedlností, uznáním a respektem.