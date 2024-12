Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (24. 12. 2024)

I když jsou Vánoce, přesto to neznamená, že vám nemůžeme přinést přehled toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, co se v období vánočních svátků objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát vám ke sledování můžeme vřele doporučit například ikonický seriál Hra na oliheň, dokumentární snímek o hudební hvězdě Aviciim nebo záznam jeho posledního koncertu.

Hra na oliheň (Squid Game)

Datum premiéry 2. řady: 26. 12. 2024

26. 12. 2024 Hrají: Jeong-jae Lee, Hje-su Pak, Sung-tae Heo, Ha-joon Wi, Yoo-mi Lee

Stovky hráčů na mizině přijmou zvláštní pozvánku na dětskou hru. Uvnitř na ně čeká lákavá cena, ale může je stát život. Režisér Hwang Dong-hyuk, který se na 74. ročníku Primetime Emmys zapsal do historie jako první Asiat, který získal cenu za mimořádnou režii dramatického seriálu, opět řídí druhou řadu seriálu Hra na oliheň jako režisér, scenárista a producent, přičemž nechybí ani návrat známých herců, v čele s Jeong-jae Lee.

Tři roky po vítězství ve Hře na oliheň se hráč 456 vzdal cesty do Spojených států za svou dcerou a vrací se s novým předsevzetím v hlavě. Gi-hun se znovu ponoří do tajemné hry o přežití a zahájí další hru na život a na smrt s novými účastníky, kteří se sešli, aby vyhráli cenu 456 miliard wonů. Podaří se mu hru opět vyhrát?

Avicii: Jsem Tim (Avicii – I’m Tim)

Datum premiéry: 31. 12. 2024

31. 12. 2024 Hrají: Avicii, Aloe Blacc, Chris Martin, Nile Rodgers, David Guetta

Na začátku stál talentovaný hudebník Tim, na konci pak slavný dýdžej Avicii. Příběh jednoho z nejvýraznějších umělců svojí generace. Před Aviciim tu byl Tim. Prostřednictvím jeho vlastních slov se dozvíte, jak se z ohromného hudebního talentu stal jeden z určujících umělců své generace, a to v dokumentu Avicii: Jsem Tim.

Toto je nepravděpodobný příběh Tima Berglinga, plachého a nejistého chlapce, který, aniž by si to uvědomoval, náhle vytvořil jednoho z nejoblíbenějších umělců na světě – Aviciiho. Prostřednictvím unikátních domácích videí a obrovského soukromého archivu můžeme sledovat Timovu klikatou cestu životem, od prvního nádechu v porodnici ve Stockholmu v roce 1989 až po tragický konec v Ománu v roce 2018.

Avicii: Moje poslední show (Avicii – My Last Show)

Datum premiéry: 31. 12. 2024

31. 12. 2024 Účinkují: Avicii

28. srpna 2016 vstoupil Tim Bergling alias Avicii na jeviště nočního klubu Ushuaïa na Ibize a odehrál svoje poslední vystoupení. Vychutnejte si strhující koncert v ikonické lokaci v záznamu s příznačným názvem Avicii: Moje poslední show. Strhující show plná nejen kvalitní hudby zesnulého hudebníka, ale také elektrizující atmosféry známého ostrova, který je vyhlášený pro své párty, vás jednoduše strhne.

Po dokumentu, který nejen fanoušky jistě přinutí ronit slty, je nejlepší pokračovat tím, co Avicii uměl nejlépe – rozdávat radost hudbou. Ke konci roku patří pořádná party vice než co jiného, tak proč nevstoupit do nového roku posledním koncertem legendárního švédského hudebníka?