Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (22. 5. 2024)

Středa se, jak je již dobrým zvykem, nese v duchu našeho výběru toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu zajímavý anime seriál Garouden: Cesta vlka samotáře, akční sci-fi thriller Atlas nebo rozverný anime snímek Moje holka je démon.

Garouden: Cesta vlka samotáře (Garouden: The Way of the Lone Wolf)

Datum premiéry 1. řady: 23. 5. 2024

23. 5. 2024 Namluvili: Rjóta Takeuči, Tecu Inada, Šunsuke Takeuči, Rintaró Niši, Teššó Genda

Džuzo Fudžimaki je na útěku před spravedlností. Vyděrači ho ale přinutí zúčastnit se nelegálního turnaje, kde se v souboji na život a na smrt utká s nejlepšími bojovníky. Toto nové anime jménem Garouden: Cesta vlka samotáře vychází z románové série Baku Jumemakury a zobrazuje příběh muže plný přesvědčení, smutku a konfliktů.

V centru dění je Džuzo Fudžimaki, soupeř Bunšiči Tanby, hlavního hrdiny původních románů. Na útěku před svou pohnutou minulostí je Džuzo nucen zúčastnit se smrtelně nebezpečného podzemního bojového turnaje. Džuzo, zkušený v uznávaném bojovém umění Takemija-ryu, musí projít cestou plnou hrozivých nepřátel a svých osobních démonů – a přitom se vypořádat s odměnou tři miliony jenů vypsanou na jeho hlavu a odhodlaným detektivem, který je mu na stopě.

Mulligan

Datum premiéry 2. řady: 24. 5. 2024

24. 5. 2024 Namluvili: Nat Faxon, Tina Fey, Dana Carvey, Phil LaMarr, Sam Richardson

V téhle satirické komedii mimozemšťani zničí skoro celou Zemi a pár lidí, co přežilo, se z trosek snaží vybudovat lepší Ameriku. Seriál Mulligan vytvořili výkonní producenti Robert Carlock a Sam Means, kteří jsou zároveň spoluscenáristy seriálů 30 Rock a Unbreakable Kimmy Schmidt. Výkonnými producenty jsou také Tina Fey, David Miner, Eric Gurian, Scott Greenberg a Joel Kuwahara.

Věrnost je podrobena zkoušce, když se prezident Mulligan a jeho skupina přeživších začnou seznamovat s chmurnou realitou života na prázdné, mimozemšťany zničené planetě. (Žádný vodovod! Žádné jídlo! Filmy jsou teď jen divadelní hry!) Aby znovu vybudovali společnost, budou muset překonat divoké skauty, výletní loď se smrtícím tajemstvím i jeden druhého.

Atlas

Datum premiéry: 24. 5. 2024

24. 5. 2024 Hrají: Jennifer Lopez, Simu Liu, Lana Parrilla, Sterling K. Brown, Briella Guiza

Geniální specialistka na boj proti teroru nedůvěřuje umělé inteligenci, ani co se za nehet vejde. Při zoufalém honu na zlotřilého robota ale možná změní názor. V akčním sci-fi thrilleru Atlas hraje hlavní roli známá zpěvačka Jennifer Lopez. V dalších rolích se představí například Simu Liu a Sterling K. Brown, který má na svém kontě nominaci na cenu Akademie.

Atlas Shepherdová (Jennifer Lopezová), brilantní, ale misantropická datová analytička s hlubokou nedůvěrou k umělé inteligenci, se připojí k misi, jejímž cílem je zajmout robota odpadlíka, s nímž ji pojí záhadná minulost. Když se však plány zvrtnou, její jedinou nadějí, jak zachránit budoucnost lidstva před umělou inteligencí, je důvěřovat jí.

Moje holka je démon (My Oni Girl)

Datum premiéry: 24. 5. 2024

24. 5. 2024 Namluvili: Miju Tomita, Kenšó Ono, Šintaró Asanuma, Aja Jamane, Tomoko Šiota

Tvrdohlavá holka vyrazí letním sněhem najít svoji mámu a na svoji mystickou výpravu vytáhne i nesmělého kluka. Ten neumí nikoho odmítnout, ale možná se to naučí. Dlouho očekávaným čtvrtým celovečerním filmem studia Colorido je Moje holka je démon, fantasy pro mládež, která se odehrává mezi lidským chlapcem a dívkou oni (démonem).

Hiiragi, student prvního ročníku střední školy v japonské prefektuře Jamagata, touží vycházet s ostatními a nebýt neoblíbený a nedokáže říct ne, kdykoli ho někdo o něco požádá. Přestože se snaží dělat věci pro ostatní, nikdy se mu to nedaří a nemá nikoho, koho by mohl nazývat přítelem. Jednoho letního dne, když neúspěšně plní další žádost, potká dívku oni jménem Cumugi, která přišla do lidského světa hledat svou matku. Dělá, co se jí zlíbí, a je naprostým opakem Hiiragiho.