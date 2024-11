Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (20. 11. 2024)

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejlepšího, co se v následujících sedmi dnech podívá do oblíbené streamovací služby Netflix. Premiéry se tradičně dočká celá řada filmů a seriálů, avšak ne všechny stojí za vaši pozornost. Které byste naopak neměli minout?

Stařík v utajení (A Man on the Inside)

Datum premiéry 1. řady: 21. 11. 2024

21. 11. 2024 Hrají: Ted Danson, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz, Mary Elizabeth Ellis, Stephen McKinley Henderson

Profesor v penzi se nastěhuje do domova pro seniory v San Francisku, aby odtud potají donášel soukromé vyšetřovatelce. A dostane přitom zase chuť do života. Seriál Stařík v utajení od tvůrce Mikea Schura vychází z dokumentu The Mole Agent, který byl v roce 2021 nominován na Oscara za nejlepší dokumentární film.

Profesor na penzi Charles (Ted Danson) má pocit, že ho v životě nečeká nic nového. Rok po smrti své ženy uvízl ve své rutině a odcizil se své dceři Emily (Mary Elizabeth Ellis). Když však zahlédne inzerát soukromé vyšetřovatelky Julie (Lilah Richcreek Estrada), inspiruje ho to k novému dobrodružství. Charlesův úkol: v přestrojení se vydat do sanfranciského domova důchodců Pacific View a vyřešit záhadu ukradeného rodinného dědictví.

Joy

Datum premiéry: 22. 11. 2024

22. 11. 2024 Hrají: Bill Nighy, Thomasin McKenzie, James Norton, Charlie Murphy, Rish Shah

Drama podle skutečného příběhu o třech průkopnících, kteří v Británii v 60. a 70. letech okolnostem navzdory prosadili vývoj umělého oplodnění. Snímek Joy vypráví pozoruhodný skutečný příběh o průlomovém narození Louise Joy Brownové v roce 1978, prvního „dítěte ze zkumavky“ na světě, a o neúnavné desetileté cestě za jeho uskutečněním.

Příběh je vyprávěn z pohledu Jean Purdyové, mladé zdravotní sestry a embryoložky, která spojila své síly s vědcem Robertem Edwardsem a chirurgem Patrickem Steptoem, aby rozluštila hádanku neplodnosti průkopnickým způsobem oplodnění in vitro. Film oslavuje sílu vytrvalosti a zázraky vědy, když sleduje tuto trojici svérázných vizionářů, kteří překonali obrovské překážky a odpor, aby uskutečnili svůj sen, a umožnili tak milionům lidí snít s nimi.

Lekce piana (The Piano Lesson)

Datum premiéry: 22. 11. 2024

22. 11. 2024 Hrají: Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher, Michael Potts, Erykah Badu

Drama natočené podle hry Augusta Wilsona oceněné Pulitzerovou cenou. Může se rodina rozpadnout kvůli bitvě o zděděný klavír? Ve snímku Lekce piana se vyhrotí rodinný spor o zděděný klavír. Souboj mezi bratrem a sestrou, kdy jeden doufá, že ho prodá, druhý se ho odmítá vzdát, odhalí strašidelné pravdy o tom, jak je vnímána minulost a kdo určuje rodinné dědictví.

V Karlově rodině se schyluje k bitvě. V jejím středu stojí ceněný dědičný klavír, který rozděluje dva sourozence. Na jedné straně bratr (John David Washington) plánuje jeho prodejem vybudovat rodinné jmění. Na druhé straně stojí sestra (Danielle Deadwylerová), která je ochotná udělat cokoli, aby si udržela jedinou památku na rodinné dědictví. Jejich strýc (Samuel L. Jackson) se snaží být prostředníkem, ale ani on nedokáže zadržet duchy minulosti.

Český název (Spellbound)

Datum premiéry: 22. 11. 2024

22. 11. 2024 Namluvili: Rachel Zegler, Miguel Bernardeau, Jenifer Lewis, Dee Bradley Baker, Nicole Kidman

Náctiletá princezna vyrazí do divočiny hledat způsob, jak zvrátit mocnou kletbu, kvůli které se její rodiče proměnili v obří monstra. Moc času ale nemá. Režie filmu Spellbound se ujala Vicky Jenson (Shrek), původní hudbu složil držitel ceny EGOT Alan Menken (Kráska a zvíře) a texty písní napsal Glenn Slater (Na vlásku).

Spellbound sleduje dobrodružství Ellian, houževnaté mladé dcery lumbrijských vládců, která se musí vydat na odvážnou výpravu za záchranou své rodiny a království poté, co záhadné kouzlo promění její rodiče v netvory. Dokáže přijít na kloub tomu, jak kouzlo prolomit? Pokud hledáte nový zajímavý snímek určený především pro děti, rozhodně byste tenhle neměli minout.