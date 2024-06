Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (19. 6. 2024)

Středa je tady a s ní i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát můžeme doporučit například dokumentární seriál Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys, snímek Černá Barbie nebo akční film Tvrdá odplata.

Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys (America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders)

Datum premiéry 1. řady: 20. 6. 2024

20. 6. 2024 Režie: Greg Whiteley

Podívejte se, jak roztleskávačky týmu Dallas Cowboys prožívají úvodní konkurzy, náročné soustředění i celou sezónu. Splní si velký sen a získají vytoužené místo v týmu? Dokumentární série Miláčci Ameriky: Roztleskávačky Dallas Cowboys dá divákovi nahlédnout do světa roztleskávaček jednoho z nejznámějších sportovních týmů nejen Spojených států, ale také celého světa.

Série sleduje skupinu Dallas Cowboys Cheerleaders mezi lety 2023 a 2024 od začátku do konce – začíná se konkurzem a tréninkovým kempem a pokračuje celou sezónou NFL. Sedmidílný seriál od režiséra Grega Whiteleyho, držitele ceny Emmy, umožní divákům nefiltrovaný přístup k tomuto kultovnímu týmu. Pod vedením dlouholeté režisérky Kelli Finglassové se roztleskávačky Dallas Cowboys otevřou, zdokumentují osobní příběhy a odhalí odhodlání, shon a drama mezi roztleskávačkami a trenéry. Pro mnohé je sen dostat se do týmu, ale to je teprve začátek.

Černá Barbie (Black Barbie)

Datum premiéry: 19. 6. 2024

19. 6. 2024 Hrají: Hayley Marie Norman, Gabourey Sidibe, Aydrea Walden, Brylee Hsu, Nick Jones Jr.

Jak vlastně vznikla první černošská Barbie od Mattela? Lví podíl na tom mají tři odvážné ženy černé pleti, které navrhly panenku, která vypadala stejně jako ony. Dokumentární snímek Černá Barbie mapuje fenomén v oblasti hračkářství, který definoval hned několik generací dívek po celém světě. Tento počin dává divákům nahlédnout pod pokličku toho, jak se ideál krásy měnil.

„Proč nevyrobíme Barbie, která by vypadala jako já?“, zeptala se jednou Beulah Mae Mitchell,aniž by tušila, že tímto změní nejen svět hraček od Mattela. Cesta k uvedení první oficiální Barbie jiné než bílé pleti započala v roce 1980 a snímek diváky přivádí k objevování historie černošských panenek, jejich vlivu na občanská práva a černošské podnikání a významné role imaginativní hry při utváření dětské identity. Film porovnává odkaz tří černošských žen, které ve společnosti Mattel razily nové cesty, s příběhy vybrané skupiny černošských žen, které připomínají panenky Barbie vyrobené podle jejich podoby, a zároveň poukazuje na reflexe celebrit a fanoušků o vlivu této ikonické panenky.

Rising Impact

Datum premiéry 1. řady: 22. 6. 2024

22. 6. 2024 Namluvili: Misaki Kuno, Kaede Hondo, Jumiri Hanamori, Júto Uemura, Jó Taiči

Profi golfistka náhodou zjistí, že talentovaný třeťák by jí mohl na greenu směle konkurovat. A jeho cesta za titulem velkého šampiona tak může začít. Rising Impact, první anime adaptace slavné stejnojmenné mangy Nakaby Suzukiho, bude mít premiéru první série exkluzivně na Netflixu v červnu příštího roku, druhá série pak dorazí v srpnu. Manga, která ztělesňuje přátelství a tvrdou práci, si získala srdce i mysl nejednoho fanouška golfu.

Třeťák Nanaumi Gawain žije se svým dědečkem v horách Fukušimy. Celý den trénuje se svými kamarády baseball a sní o tom, že se stane nejlepším pálkařem na světě. Jednoho dne se setká s profesionální golfistkou Kiriou Nišino a poté, co při svém prvním odpalu odpálí míček na vzdálenost více než 275 metrů, ho golf okouzlí. Poté mu Kiria pomůže přestěhovat se do Tokia a zapsat se na Camelot Academy, světoznámou školu pro juniorské golfisty. Tam jeho vrozený talent pro golf rozkvete, když nemilosrdně soupeří s nadanými rivaly z celého světa.

Tvrdá odplata (Trigger Warning)

Datum premiéry: 21. 6. 2024

21. 6. 2024 Hrají: Jessica Alba, Mark Webber, Anthony Michael Hall, Tone Bell, Jake Weary

Členka speciálních jednotek se vrátí do rodného města, aby zjistila, proč zemřel její milovaný táta. Při pátrání pak odhalí nebezpečné spiknutí. Dynamický akční thriller Tvrdá odplata představuje v hlavní roli známou herečku Jessicu Albu, přičemž režie se chopila talentovaná indonéská režisérka Mouly Surya.

Příslušnice speciálních jednotek Parker je v aktivní službě v zámoří, když ji zavolají zpět do rodného města s tragickou zprávou, že její otec náhle zemřel. Parker, která je nyní majitelkou rodinného baru, se znovu setkává se svým bývalým přítelem, šerifem Jessem, jeho vznětlivým bratrem Elvisem a jejich mocným otcem, senátorem Swannem, a snaží se pochopit, co se jejímu otci vlastně stalo.