Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (15. 1. 2025)

Máme tady středu a co to znamená? No přece náš pravidelný seriál, ve kterém se vám snažíme doporučit ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku například italský seriál Veřejný nepořádek, japonské anime Castlevania: Nokturno nebo akční komedie Návrat do akce.

Veřejný nepořádek (Public Disorder)

Datum premiéry 1. řady: 15. 1. 2025

15. 1. 2025 Hrají: Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè

Po osudné demonstraci roste napětí mezi příslušníky pořádkové jednotky, kteří mají problém oddělit práci od osobního života. Seriál Veřejný nepořádek sleduje členy týmu bezpečnostních sborů, kteří jsou uprostřed rostoucího napětí vyzváni, aby se postavili na jednu stranu, a jsou nuceni zpochybnit hlubší smysl své práce a své vlastní příslušnosti k oddělení.

Noc plná zuřivých střetů ve Val di Susa – tým římské policejní jednotky ztrácí svého velitele, který je vážně zraněn. Skupina Mazinga, Marty a Salvatora však není jako ostatní. Je to tým z hlavního města, který se musel naučit kontrastovat chaos a potíže s extrémními metodami i s harmonií kmene, téměř jako rodina. Rodina, s níž se bude muset vypořádat nový velitel Michele, součást reformní policie. Pro takovou policii jsou podobné týmy symbolem staré školy, se kterou je potřeba se vypořádat. Jako by nestačil chaos, který zasáhne nové komando v okamžiku maximální vnitřní křehkosti, je tu také nová vlna nespokojenosti lidí s institucemi.

Castlevania: Nokturno (Castlevania: Nocturne)

Datum premiéry 2. řady: 16. 1. 2025

16. 1. 2025 Namluvili: Edward Bluemel, Pixie Davies, Zahn McClarnon, Sophie Skelton, Nastassja Kinski

Francií zmítá revoluce a Richter Belmont se zuby nehty bije za rodinné dědictví a snaží se zabránit tomu, aby se nemilosrdná a mocichtivá vládkyně upírů dostala k moci. V odlehlé části západní Francie uzavřela kontrarevoluční aristokracie spojenectví s děsivým upířím mesiášem, který slibuje, že „sní slunce“ a vypustí armádu upírů a nočních stvoření, aby rozdrtila revoluci a zotročila lidstvo. Annette, kouzelnice z Karibiku, vyhledá Richtera Belmonta, posledního potomka dávno slavného rodu lovců upírů, aby se postavil do čela odboje.

Richter Belmont a jeho skupina lovců upírů, k nimž se nyní připojil legendární Alucard, se ocitají v zoufalém závodě s časem. Erzsebet Báthory, upíří mesiáš, který se již zdá být neporazitelný, usiluje o plnou moc bohyně Sekhmet, aby mohl uvrhnout svět do nekonečné temnoty a hrůzy. Druhou řadu anime Castlevania: Nokturno si rozhodně nesmíte nechat ujít.

Návrat do akce (Back in Action)

Datum premiéry: 17. 1. 2025

17. 1. 2025 Hrají: Jamie Foxx, Cameron Diaz, Andrew Scott, Glenn Close, Kyle Chandler

Patnáct let potom, co elitní agenti Matt a Emily opustili CIA a založili rodinu, se jejich identita proflákne a oni zamíří zpátky do světa špiónů. Snímek Návrat do akce představí v hlavních rolích známé herce, jako jsou Jamie Foxx a Cameron Diaz. Ukáží se v této akční komedii jako skvěle sehraná dvojka, nebo jim to příliš klapat nebude?

V novém snímku Zpátky v akci je předměstský pár nucen čelit své minulosti tajných agentů. V akční komedii od Netflixu hrají Jamie Foxx a ve svém prvním filmu po více než deseti letech Cameron Diaz. Pro samotnou Diaz jde o první film od snímku Annie z roku 2014, v němž mimochodem hrál i Foxx. Hvězda Charlieho andílků si dala delší hereckou pauzu, protože ji unavovalo náročné cestování. Zdá se však, že film Zpátky v akci v ní znovu probudil zájem o showbyznys. Pro Foxxe je to první filmový projekt, na kterém spolupracoval poté, co prodělal vážnou mrtvici.