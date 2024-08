Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (14. 8. 2024)

Středa je opět tady a společně s ní i náš pravidelný seriál, který vás upozorní na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku například dokumentární snímek Dcery, nový akční film Jednotka všedního nasazení nebo pokračování seriálu Emily in Paris.

Americká vražda: Laci Petersonová (American Murder: Laci Peterson)

Datum premiéry 1. řady: 14. 8. 2024

14. 8. 2024 Režie: Skye Borgman

Dokumentární seriál o případu těhotné Laci Petersonové, po které se v roce 2002 zničehonic slehla zem. Pátrání pak bohužel jenom potvrdilo ta nejhorší očekávání. Režisérka Skye Borgmanová (Dívka v obraze) přichází s definitivním vyšetřováním vraždy Laci Petersonové v dokumentární sérii Americká vražda: Laci Petersonová, příběhu milované mladé ženy, která zmizela na Štědrý den roku 2002, když byla v osmém měsíci těhotenství se svým prvním dítětem.

Znepokojivý případ upoutal pozornost a večer co večer dominoval zpravodajským médiím, protože fakta pomalu, ale jistě vedla orgány činné v trestním řízení k obvinění jejího manžela Scotta Petersona z její brutální vraždy. Dvacet let po Scottově odsouzení přináší tento třídílný dokumentární seriál prostřednictvím novinových klipů, záběrů z výslechů a kamer ze soudní síně dramatické zmizení, vyšetřování a soudní proces. Vedle rozhovorů s detektivy, reportéry, právníky a porotci, kteří v reálném čase vyprávějí své zážitky, obsahuje také rozhovor s Amber Freyovou, ženou, s níž Scott v době Laciina zmizení žil dvojí život.

Dcery (Daughters)

Datum premiéry: 14. 8. 2024

14. 8. 2024 Režie: Angela Patton, Natalie Rae

Dojemný dokument o tom, že láska léčí. Čtyři holky připravují taneční vystoupení v americké věznici, během kterého se chtějí setkat se svými otci. Dokumentární snímek Dcery se může pochlubit držením ceny diváků Festival Favorite na světoznámem festivalu Sundance z letošního roku.

Film důvěrně sleduje Aubrey, Santanu, Raziah a Ja’Anu, které se připravují na významný tanec s otci, kteří jsou ovšem za mřížemi. Tyto dívky otevřeně hovoří o svých touhách, snech a emocionální zátěži způsobené nepřítomností otců, kterou ještě umocňují omezení virtuálních návštěv, a odhalují tak hlubokou moudrost a odolnost, která přesahuje jejich věk. Zatímco se vyrovnávají se zlomeným srdcem, hněvem a nejistotou, využívají vzácné příležitosti k navázání vztahů.

Neslýchané: Vražda Aira McNaira (Untold: The Murder of Air McNair)

Datum premiéry: 20. 8. 2024

20. 8. 2024 Režie: Rodney Lucas, Taylor Alexander Ward

Legendární zadák americké NFL Steve McNair se roku 2009 stal obětí brutální vraždy. Dokument Neslýchané: Vražda Aira McNaira sleduje jeho vzestup a popisuje zarážející okolnosti zločinu. Čtvrtého července 2009 byli v bytě v centru Nashvillu nalezeni mrtví bývalý nejlepší quarterback NFL Steve Air McNair a 20letá Sahel Jenny Kazemiová, kteří utrpěli mnohočetná střelná zranění. Tento nález šokoval společnost a zasáhl srdce mnoha McNairových fanoušků.

Snímek Neslýchané: Vražda Aira McNaira diváky provede klíčovými okamžiky vyšetřování a zároveň zmapuje McNairův vzestup ke slávě během 13 sezón v NFL, včetně ohromujícího postupu jeho týmu do Super Bowlu v roce 2000 poté, co se přestěhoval do Nashvillu a stal se členem týmu Tennessee Titans. Prostřednictvím strhujících záběrů ze zápasů a emotivních rozhovorů se spoluhráči, trenéry a přáteli film zachycuje vzrušení z této sezóny, a zároveň zkoumá faktory, které vedly k jeho a Kazemiové tragické smrti.

Jednotka všedního nasazení (The Union)

Datum premiéry: 16. 8. 2024

16. 8. 2024 Hrají: Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons, Mike Colter, Alice Lee

Byl to obyčejný stavební dělník z New Jersey. Pak ho ale jeho dávná láska ze střední naverbovala jako nadějného špióna na tajnou misi. Zábavná a svižná akční komedie s názvem Jednotka všedního nasazení představuje v hlavních rolích oblíbené herce Marka Wahlberga a Halle Berry.

Stárnoucí hvězdy stříbrného plátna v akčním thrilleru snímku Jednotka všedního nasazení chtějí divákům dokázat, že špiónské filmy ještě nepatří do starého železa. Ačkoli se zápletka může zdát lehce banální a neoriginální, ústřední herecké duo je natolik silné, že případné nedostatky jistě bohatě vyváží. Ostatně nejlepší je přesvědčit se o tom na vlastní oči.

Emily in Paris

Datum premiéry 4. řady: 15. 8. 2024

15. 8. 2024 Hrají: Lily Collins, Samuel Arnold, Lucas Bravo, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park

Nové vášně, nová móda i nová Emily? Americká marketérka, která má kuráže na rozdávání, nastoupí do vysněné práce v Paříži, kde může konečně roztáhnout křídla. Seriál Emily in Paris pokračuje již ve své čtvrté řadě, přičemž 15. srpna bude k dispozici pouze prvních pět epizod, zatímco zbytek seriálu bude dostupný ke shlédnutí později, konkrétně 12. září.

Emily se vzpamatovává z dramatických událostí na nepovedené svatbě Camilly a Gabriela: Nyní však Gabriel čeká dítě se svou bývalou a Alfieho nejhorší obavy ohledně ní a Gabriela se potvrdily. V práci je Sylvie nucena čelit ožehavému dilematu z minulosti v zájmu svého manželství a tým Agence Grateau prochází personálními otřesy. Mindy a skupina se připravují na Eurovizi, ale když dojdou finanční prostředky, jsou nuceni šetřit. Chemie mezi Emily a Gabrielem je nepopiratelná, když společně usilují o michelinskou hvězdu, ale dvě velká tajemství hrozí, že zmaří vše, o čem snili.