Představení PS5 Pro je na spadnutí. Známe i přibližnou podobu nové konzole

Známý informátor billbil-kun tvrdí, že k představení PS5 Pro dojde už v první polovině září

Vizuálně novou herní konzoli odlišují zejména tři černé pruhy.

Podívejte se na náčrt, který by měl vycházet přímo z designu prodejního balení

Známý francouzský insider billbil-kun, který má na svém kontě celou řadu přesných zákulisních informací a úniků, přinesl čerstvé zprávy o vylepšené verzi konzole PlayStation 5. Novinka se podle očekávání bude jmenovat PS5 Pro. K oficiálnímu představení by mělo dojít velmi brzy, konkrétně už v první polovině září. Ve svém článku na webu Deadlabs billbil-kun uvádí, že má k dispozici dokonce design prodejního balení. Kvůli obavám z autorských práv ale místo něj zveřejnil vlastní náčrtek, na němž nová konzole připomíná PS5 Slim a zachovává si i příznačnou bílou barvu.

Tři pruhy pro více výkonu

Hlavním designovým rozdílem budou zřejmě tři černé pruhy zhruba v prostřední části konzole, které by ji měly jasně odlišovat od stávajících modelů PS5. Zpráva také naznačuje, že PS5 Pro bude o něco tlustší než verze Slim. Design a mechanismus bočních panelů by však mohl zůstat beze změn, což nevylučuje kompatibilitu s již existujícími panely pro PS5 Slim.

Otazník naopak visí nad přítomností diskové mechaniky. Na obrázku, který má billbil-kun k dispozici, se totiž žádná nenachází. V tuto chvíli tak lze pouze spekulovat, zda budou existovat dva různé modely PS5 Pro – jeden s mechanikou a jeden bez ní –, nebo se na trh dostane pouze digitální verze, pro kterou bude možné mechaniku dokoupit samostatně jako v případě PS5 Slim. Sám billbil-kun spekuluje, že by společnost Sony mohla vydat pouze digitální verzi bez mechaniky, což jí umožní snížit výrobní náklady. V balení PS5 Pro by neměl chybět ovladač – půjde o standardní bílou variantu současného DualSense.

Skok v grafickém výkonu?

K hardwarovým specifikacích se billbil-kun bohužel nevyjadřuje. Podle dřívějších úniků ale vylepšená konzole nabídne především vyšší grafický výkon. Youtuber Moore’s Law is Dead na základě uniklé dokumentace hovořil až o 33,5 teraflopech, tedy o 23 více než v případě PS5. To však neznamená, že bychom se oproti stávající konzoli dočkali trojnásobného navýšení výkonu – skutečný nárůst by se měl pohybovat kolem 45 %. Naopak model procesoru údajně zůstane stejný, k dispozici by však měl být speciální režim, který umožní zvýšit frekvenci až o 10 %.