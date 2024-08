Switch 2 má mít lepší chlazení, rychlejší nabíjení a hned od začátku mnohem víc velkých her

Připravovaný nástupce Switche se má mít údajně druhý větráček přímo v Docku

Rychlejší má být i nabíjení, a to až 60W

Podle posledních spekulací nechtějí start nové konzole podcenit ani velcí vydavatelé

Nástupce Switche, respektive nejdřív jeho oficiální oznámení, se nezadržitelně blíží, a tak nám přibývají i spekulace a drby. A ty nejnovější se týkají dodatečného chlazení, výrazně rychlejší nabíječky a hromady her.

Potřebné ochlazení

Nové zvěsti naznačují, že by chystaný a zatím pořád nepojmenovaný nástupce populárního Switche mohl mít druhý chladič a 60W nabíječku, podle uniklých přepravních listů sdílených na fóru Famiboards. Spekuluje se, že druhý chladič (větráček…) bude umístěn v docku a potenciálně by tak mohl nabídnout znatelný nárůst výkonu oproti původnímu Switchi v docku.

Původní Switch má totiž v Docku sice malinko lepší výkon, respektive některé hry mohou v TV režimu běžet malinko lépe, mít víc snímků za vteřinu, nebo mít o něco vyšší rozlišení. V drtivé většině případů je to ale v praxi sotva znatelný rozdíl, kterého si všimne málokdo.

Pokud by to tak mělo být u nástupce Switche jinak a rozdíl by byl opravdu znatelný, mohlo by jít o hodně zajímavé zlepšení. Na druhou stranu bych ale třeba standardních stabilních 30fps v režimu handhledu a standardních 60fps v TV režimu neočekával. Aktivní chlazení Docku by se sice mohlo o lepší výkon přeci jen postarat, ale jestli to bude v praxi opravdu znatelný rozdíl, viditelný napříč většinou her a ne jen hrstkou her přímo do Nintenda, se teprve uvidí.

Ze stejného zdroje pochází také informace o nové 60W nabíječce, což by mohlo být solidní vylepšení, neboť aktuální nabíječka pro původní Switch má 39W. Jak by to ale bylo s rychlostí nabíjení v praxi se teprve uvidí, neboť zatím nemáme žádné informace o velikosti a vlastnostech baterie.

Oficiálně už brzy

O nástupce Switche se mluví už několik let, ale teprve letos o něm začalo Nintendo otevřeně mluvit. Ono tedy sice vůbec nic konkrétního neřeklo, ale prezident Nintenda Šuntaró Furukawa alespoň oficiálně prohlásil, že se představení nové konzole dočkáme v tomto fiskálním roce, tedy do března příštího roku. Téměř osm let od debutu původního Switche. Nejpravděpodobněji se tak jeví oznámení letos na podzim a vydání v prvním (kalendářním) kvartálu příštího roku. Ostatně i původní Switch se dostal na trh v březnu 2017.

Předchozí úniky naznačovaly, že nový Switch bude pohánět SoC NVIDIA Tegra 239 s GPU architekturou Ampere, 1280 CUDA jádry a 12 GB RAM. Očekává se také, že konzole bude podporovat NVIDIA DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction a hardwarový ray tracing, ačkoli se výkonem nemusí rovnat třeba ani Xboxu Series S nebo Steam Decku od Valve.

Nedávno také kolovaly spekuluace, že by mohl být nástupce Switche výkonově srovnatelný s minulou generací konzolí (tedy PlayStation 4 a Xbox One), ale zatím nic oficiálního nevíme, takže o konkrétních parametrech a hardwarových specifikacích můžeme jen spekulovat. Dá se nicméně předpokládat, že Nintendo bude pokračovat ve svém přístupu méně výkonné konzole a nebude se přetahovat o výkon s PlayStationem 5 a Xboxem Series X.

Víc her

Další šťavnatá spekulace od Paula Galea naznačuje, že by mohl mít nástupce Switche hned na začátku mnohem víc her od třetích stran, než měl původní Switch. Což tedy, ruku na srdce, není nijak vysoká laťka. Gale naznačuje, že velcí vydavatelé, kteří Switch dříve přehlíželi, nechtějí tuhle chybu opakovat. A vzhledem k tomu, že Switch se stal druhou nejprodávanější domácí konzolí (byť jde o konzoli hybridní) všech dob, je zájem vývojářů o jeho nástupce velký. Snad se tedy nebude opakovat průšvih jako z předchůdcem Switche, kdy mělo Nintendo extrémně úspěšné Wii, jen aby poslalo na trh totální propadák jménem Wii U.

Gale ve svých spekulacích konkrétně zmiňuje „významné porty, souběžná vydání a také exkluzivity.“ V tzv. startovním okně (většinou několik měsíců po vydání konzole) bysme se tak mohli dočkat opravdu velkých, byť zatím neoznámených věcí. Můžeme tak spekulovat jestli to znamená třeba porty Red Dead Redemption 2, GTA V a dalších masivních a populárních her z předchozí generace konzolí.

A few major third party developers whom at E3 2017 weren’t anticipating Nintendo Switch taking off the way it did and didn’t have a Triple A title at launch/the show itself, are working on big launch window releases for Nintendo’s next system. NS2 will have some early,… — Paul Gale (@PaulGaleNetwork) August 6, 2024

Teoreticky by se mohly objevit i tituly Microsoftu a Sony, kteří si už na exkluzivity nehrají a buď hned (MS) nebo časem (Sony) vydávají své prémiové tituly i jinde. Čistě hypoteticky by se tak mohl na nový Switch dostat klidně populární Spider-Man, God of War, Horizon, nebo třeba Forza, Gears či Halo. V současném klimatu jsou dveře otevřené téměř jakýmkoliv možnostem a to dokonce i těm, které byly ještě jednu či dvě konzolové generace zpátky nepředstavitelné.

Co se v roce 2017 absentujících vydavatelů týče, mohli by se výrazněji projevit například v EA či Activisionu (který teď patří pod Microsoft) a dostat tak na nový Switch urychleně například The Sims, Mass Effect, Dragon Age, Need for Speed, nebo třeba Call of Duty. Ubisoft sice Nintendo a obecně nové platformy zpravidla podporoval poměrně aktivně, ale co se týče například série Assassin’s Creed, moc toho na stávajícím Switchi nenajdete. Ze stejné stáje se pak automaticky nabízí ještě tituly ze sérií Ghost Recon či The Division, nebo třeba povedené závody The Crew.

O slovo by se mohli přihlásit i v Take-Two a dostat na Switch věci jako nový BioShock, NBA2K, další Borderlands, Mafii a další kousky. Hlavně ale v den vydání, ne až po několika letech v diskutabilním portu. Nástupce Switche tak má našlápnuto velice zajímavě, a to o něm ještě prakticky nic nevíme. Pokud se tu ale Nintendu nepovede průšvih jako v případě zmíněného Wii U a dokáže na svoji mega úspěšnou konzoli adekvátně navázat, budeme mít na další dekádu o zábavu postaráno.