Pražský Xiaomi POP Run přilákal přes 1 300 běžců, výherci si rozdělili ceny za více než 133 tisíc Kč

- Poslední srpnovou sobotu se v Praze uskutečnil první ročník závodu Xiaomi POP Run
- Akce nabídla 5km a 10km trať vhodnou pro profíky i začátečníky, přičemž nejlepší běžci si rozdělili elektroniku Xiaomi v celkové hodnotě přes 133 000 Kč
- Účast na pražském běhu Xiaomi POP Run byla velmi vysoká, na start se postavilo 1 300 běžců
V duchu pohybu, technologií, společného zážitku a dobrého počasí se nesl první český ročník běžeckého závodu Xiaomi POP Run Prague 2026, který v sobotu 29. srpna přivedl do pražské Stromovky přes 1 300 běžců. Účastníci si mohli vybrat mezi tratěmi na 5 a 10 kilometrů a svůj výkon sledovat také pomocí chytrého náramku Xiaomi Smart Band 9 Active, který každý z nich získal v rámci startovního balíčku.
Xiaomi POP Run se v České republice uskutečnil vůbec poprvé a nabídl spojení radosti z běhu s chytrými technologiemi. Start, cíl i zázemí závodu se nacházely na Bruselské cestě u Výstaviště Holešovice, odkud běžci vyrazili na tratě vedoucí pražskou Stromovkou. Pětikilometrová trasa nabídla jeden okruh parkem, zatímco účastníci delšího závodu absolvovali okruh dvakrát.
Obě tratě vedly převážně po zpevněných cestách s minimálním převýšením. „Máme velkou radost, že si první Xiaomi POP Run v České republice přišlo užít přibližně 1 300 běžců. Chtěli jsme vytvořit akci, která nebude jen o výsledném čase, ale především o radosti z pohybu, společném zážitku a možnostech, jak nám mohou moderní technologie pomáhat žít aktivněji. Atmosféra ve Stromovce ukázala, že se nám podařilo oslovit jak zkušené běžce, tak lidi, kteří si přišli jednoduše užít aktivní sobotu,“ říká David Forman, marketingový manažer pro Českou republiku.
Každý běžec získal Xiaomi Smart Band 9 Active
Technologie byly nedílnou součástí závodu už od startu. Každý účastník získal chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč, se kterým mohl sledovat svůj výkon přímo během závodu a který mu po doběhnutí zůstal. Součástí startovního balíčku bylo také závodní tričko Xiaomi POP Run 2026, startovní číslo s měřicím čipem a účastnická medaile.
Pro běžce byl zajištěn také pitný režim na trati a v cíli. Právě propojení sportu s technologiemi patřilo mezi hlavní myšlenky celé akce. Xiaomi dlouhodobě rozvíjí své portfolio nositelné elektroniky a chytrých zařízení, která uživatelům umožňují sledovat pohybové aktivity, získat lepší přehled o svém výkonu a podpořit aktivnější životní styl.
5 či 10 km a dvanáct oceněných
Sportovní část Xiaomi POP Run Prague nabídla závody na 5 a 10 kilometrů, přičemž výsledky byly vyhlašovány samostatně v ženské a mužské kategorii. Závodní časy měřil čip umístěný přímo ve startovním čísle.
V závodě na 5 kilometrů zvítězil mezi muži Martin Kováčech s časem 15:04,9, mezi ženami pak Anita Žáková s časem 18:33,4. Na 10kilometrové trati si prvenství v mužské kategorii odnesl Vít Pavlišta s výsledným časem 32:01,3. Nejrychlejší ženou se stala Lenka Koubková, která trať zvládla v čase 38:23,7.
Výsledky Xiaomi POP Run Prague 2026
5 km, muži
- Martin Kováčech, 15:04,9
- Jakub Davidík, 15:20,6
- Vít Pavlišta, 15:33,1
5 km, ženy
- Anita Žáková, 18:33,4
- Alina Prysjažňuk, 19:42,3
- Karolína Plchová, 20:03,9
10 km, muži
- Vít Pavlišta, 32:01,3
- David Kaláb, 32:52,6
- Dominik Chlupáč, 32:56,6
10 km, ženy
- Lenka Koubková, 38:23,7
- Ivana Jedličková, 40:32,6
- Kinga Hanzlik, 40:39,4
Nejlepší běžci si rozdělili ceny za více než 133 000 Kč
Na nejrychlejší závodníky čekaly technologické ceny Xiaomi v celkové hodnotě přesahující 133 000 Kč. Stejné ceny získali první tři muži a ženy na obou tratích.
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli Xiaomi TV S Mini LED 55″ v hodnotě 13 999 Kč. Na závodníky na druhých místech čekala kombinace Xiaomi OpenWear Stereo Pro a Xiaomi Watch 5 v celkové hodnotě 10 198 Kč. Třetí nejrychlejší běžci a běžkyně získali Xiaomi Watch S5 46mm v hodnotě 4 699 Kč.
Celkem tak bylo oceněno dvanáct nejrychlejších účastníků. Odměnu si však z prvního českého Xiaomi POP Run odnesl každý, kdo se postavil na start. Vedle Xiaomi Smart Band 9 Active čekala na všechny, kteří dorazili do cíle, také účastnická medaile.