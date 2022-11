Práce hrou. Do Microsoft Teams míří legendární zabijáci kancelářské produktivity

Součástí systému Windows byly od pradávna jednoduché hry, u kterých se mnozí dokázali zaseknout na nehezky dlouhou dobu – takový Solitaire byl zabijákem pracovní produktivity na nejednom úřadu. Po pandemii nemoci COVID-19 se spousta pracovních činností přesunula do online světa, a zřejmě proto v Redmondu padlo rozhodnutí přivést legendární hry z Windows i do Microsoft Teams.

Do Microsoft Teams lze nově stáhnout aplikaci Games for Work, která obsahuje hry Solitaire Collection, Hledání min, Wordament a Ice Breakers. Tato iniciativa nemá vést k oslabení produktivity pracovníků na home office, ba naopak – podle Microsoftu považuje 40 procent vedoucích za největší výzvu budovat a udržet vztahy mezi zaměstnanci i v online světě, a právě tomu by měly hry v Teams napomoci. Nejedná se totiž o zábavu pro jednotlivce – hry obsahují multiplayer pro 2 až 250 hráčů.

Microsoft za nejvíce kooperativní považuje Hledání min, kdy si musí hráči vzájemně pomáhat, aby společně odhalili všechny bomby na mapě. Ice Breakers mají povzbudit komunikaci a Wordament procvičovat mozek i budovat soutěživost v kolektivu. Žádná z her neobsahuje reklamy, takže pracovníky nebude při utužování týmového ducha nic vyrušovat.

I když se může zdát, že hraní v pracovní době nic dobrého nepřináší, studie Brigham Young University tvrdí opak – týmy, které měli povolené hrát při práci krátké hry, prý vykázaly o 20 procent větší produktivitu, než ty ostatní účastnící se běžnějších teambuildingových aktivit.