Pozor na Volače a Klikače! Policie rozdává 5 základních rad, jak nenaletět podvodníkům

Policie ČR dnes ve spolupráci s ČSOB zahájila kampaň na prevenci internetových podvodů

Ústředním motivem je dvojice šmejdů – Volač a Klikač

PČR také veřejnosti sdělila pět základních pravidel, jak podvodníkům nenaletět

Policie zaznamenala skokový nárůst podvodů a zločinů spáchaných v internetovém prostoru. Zatímco za celý loňský rok to bylo 9 518 nahlášených podvodů většího či menšího rozsahu, letos je to k poslednímu říjnovému dni již 15 409. „Je potřeba, aby se každý choval obezřetně a nenechal se nachytat,“ upozorňuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík. Ale jak se nestát obětí? Policie připravila patero pravidel, kterých je třeba se držet, aby vám nic nehrozilo.

Umí napodobovat

Na prvním místě je důležité vědět, že internetoví podvodníci mají takřka nepřeberné možnosti v tom napodobovat telefonní čísla i e-maily. Stačí jim pár kliknutí a mohou se vydávat za vašeho známého, kterému kupříkladu odcizili účet na sociální síti, rodinného příslušníka v nouzi a podobně. Je vždy důležité si ověřit, zdali jde o skutečný kontakt, anebo podvodníky, které se za něj jen vydávají.

Působí věrohodně

Kromě již zmíněného není pro podvodníky problém třeba v e-mailové komunikaci napodobit velkou a věrohodnou instituci. Nejčastěji jde o orgán policie, ale i banky, prodejce či přepravní společnosti. Právě firmy jako PPL, DPD, Česká pošta nebo Zásilkovna jsou často napodobovány útočníky na Bazoši a dalších inzertních serverech.

Volač a Klikač okrádají Česko. Braňte se rozumem.

Watch this video on YouTube

Nikomu nesdělujte citlivé údaje

Stejně jako je důležité zamykat své obydlí, je stěžejní znát cenu svých citlivých dat. Tím se myslí zejména platební údaje, jako jsou přístupy do internetového bankovnictví či rovnou údaje k platební kartě. Tyto informace nesdělujte nikdy nikomu po telefonu, přes chatovací aplikaci ani naživo. A nehleďte ani na to, že je třeba podvodník vlídný a laskavý. Pamatujte, že šmejdi potřebují vzbudit pocit věrohodnosti – a toho nedosáhnou, budou-li na vás zlí.

Banka nepotřebuje znát váš PIN

Toto je extrémně důležité pravidlo u tzv. vishingu, tedy podvodu, při kterém vám zavolá neznáme číslo a hlas na druhé straně se vydává za zaměstnance vaší banky. Mějte na paměti, že bankovní společnost, u které máte vedený účet a tedy i platební kartu, nepotřebuje znát vaše přístupové údaje k bankovnictví či snad číslo karty a bezpečnostní CVV kód. To jsou údaje jen a pouze pro vás.

„Chceme naučit lidi, aby si před každým kliknutím na odkaz v SMS zprávě nebo v emailu či před zodpovězením otázky volajícímu sami položili dotaz: Nechce mě náhodou okrást? Není to náhodou Volač nebo Klikač? Banky nikdy nepožadují citlivé osobní informace nebo data o účtech nebo platebních kartách, protože své klienty znají,“ vysvětluje Petr Vosála, manažer bezpečnosti digitálních kanálů ČSOB.

Volač a klikač okrádají Česko. #BranteSeRozumem

Watch this video on YouTube

Buďte obezřetní!

Možná to bude znít nepříjemně, ale je to tak – buďte raději nedůvěřiví. Nenechte se vmanipulovat do časové tísně a vše si ověřujte z více zdrojů. Pokud vám telefonuje údajný bankéř či policejní úředník, nevěřte mu, hovor raději ukončete a zavolejte na patřičná místa sami. Ideálně použijte telefonní čísla, která znáte, nebo která najdete na oficiálních stránkách. To samé platí v případě, že vám někdo píše či volá a vydává se za vašeho přítele nebo rodinného příslušníka.

Zvýšená opatrnost se doporučuje i při prodávání zboží na serverech, jako jsou Aukro, Bazoš, Facebook Marketplace a podobně. Požadujte osobní setkání a předání „z ruky do ruky“. A i zde – více než kdekoliv jinde – pochopitelně platí pravidlo, abyste při prodeji nikam nezadávali údaje ke svému bankovnictví či platební kartě. Trvejte raději na platbě v hotovosti.