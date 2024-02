Poznáte realitu od umělé inteligence? Vyzkoušejte náš unikátní kvíz

Třicet snímků – některé jsou reálné fotografie, jiné vytvořila umělá inteligence

Zaměřte se na detaily a vyberte, za kterými snímky stojí AI a za kterými fotograf

Pamatujete si na pořad Věřte nevěřte, ve kterém měl divák za úkol uhádnout, který z mnohdy mysteriózních příběhů je reálný a kdy jde o podvrh? Pojďte si nyní vyzkoušet něco podobného při posuzování snímků. Internet je v současné době plný grafiky, kterou vytvořila AI, a pro běžného člověka může být velmi složité rozpoznat, co je realita a co fikce. Co si například myslíte o náhledovém obrázku tohoto článku? Myslíte si, že jde o fotografii? Kdepak, tu jsme vygenerovali přes Midjourney a myslím, že to není až tak těžké rozpoznat. Kvíz vám dá ale zabrat o poznání více.

Realita, nebo fikce?

Ve dnešním světě, kdy technologie neustále překračuje hranice možného, se umělá inteligence stala neodmyslitelnou součástí našich životů. Jednou z nejzajímavějších oblastí, kde AI ukazuje svůj potenciál, je tvorba obrazového obsahu. Představte si svět, kde rozdíl mezi fotografiemi pořízenými člověkem a obrázky vygenerovanými umělou inteligencí není na první pohled rozpoznatelný.

Váš výsledek Skvělé!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). U více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně a rozpoznat, zda šlo o fotografii nebo dílo AI ✅ Ajajaj! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce!😉 #1. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #2. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #3. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #4. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #5. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #6. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #7. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #8. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #9. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #10. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #11. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #12. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #13. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #14. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #15. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #16. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #17. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #18. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #19. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #20. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #21. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #22. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #23. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #24. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #25. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #26. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #27. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #28. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #29. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #30. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Vyhodnotit kvíz

Vyzkoušejte si náš unikátní kvíz a prověřte své schopnosti. Celkem jsme pro vás připravili tři desítky obrázků – některé jsou vygenerované pomocí umělé inteligence Midjourney, další pořídili fotografové. Na vás je rozpoznat, který snímek má jaký původ.

Dokončení kvízu vám zabere přibližně dvě minuty. Připravte se na to, že vás výsledky mohou překvapit. Zatímco některé AI generované snímky mohou působit neuvěřitelně realisticky, jiné zase ukáží, že i v digitálním umění je místo pro originální lidskou kreativitu. Každý obrázek, ať už pořízený člověkem, nebo vygenerovaný AI, má svůj příběh. A nyní je na vás, abyste rozpoznali, který příběh je dílem člověka a který se zrodil ve světě jedniček a nul.