Povolání influencer: prohlédněte si děsivé záběry z továrny na youtubery

V Asii evidentně vymysleli takřka dokonalý byznys model, jak ze sociálních sítí typu TikTok, Instagram či YouTube vydolovat co nejvíce peněz. Napříč celou Čínou, ale i mimo ní, vznikají tzv. továrny na influencery, kam lidé chodí tvořit obsah na sociální sítě. Celé to však připomíná dystopické sci-fi na úrovni seriálového hitu Black Mirror.

Představte si místo, které vypadá jako dětský pokojík. Je barevně vymalovaný, najdete v něm pracovní stolek a další typický nábytek, možná i postel, komodu s oblečením a podobně. Mladá dívka, ve věku vaší starší dcery, zde natáčí video na TikTok nebo jinou obdobnou sociální platformu.

Tato místnost se však nenachází v bytovém domě nebo u rodičů zmíněné dívky. Jde o místnost v rámci obrovského komplexu, kde jsou takových pokojů klidně vyšší desítky. Všechno je falešné, nejde o skutečný pokoj, nýbrž o „kancelář“ profesionální influencerky. Jenže ona není sama sobě pánem, videa sice natáčí na svůj kanál, je však svým způsobem zaměstnaná. Příměr s pasákem a jeho harémem ženských společnic bohužel není tak daleko pravdě.

Social selling factory in Indonesia 🤯

This is UGC industrial mass production. This is a freaking factory.

Selling things online is changing so fast. Everything is changing so fast.

This is unreal pic.twitter.com/8rig77MGuR

— Linus (●ᴗ●) (@LinusEkenstam) August 20, 2023