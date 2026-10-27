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Používáte Zkratky od Applu? S iPhonem Duo se vám otevírají zcela nové možnosti

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 27. 10. 12:00
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Používáte Zkratky od Applu? S iPhonem Duo se vám otevírají zcela nové možnosti
  • Nový iPhone Duo lze využít i v rámci automatizací aplikace Zkratky
  • Oproti iPhonům s klasickou konstrukcí má Duo jednu možnost navíc
  • Využijete ji při automatizacích založených na otevírání a zavírání displeje

Chytré telefony toho v dnešní době umí opravdu hodně, nicméně jejich skutečný potenciál probudíte až ve chvíli, kdy se naučíte využívat různé možnosti automatizací. Ve chvíli, kdy totiž smartphone po nějaké vaší konkrétní vědomé či nevědomé akci začne provádět jednu nebo více akcí, vám totiž umí pořádně zjednodušit život. Apple nabízí v rámci svého ekosystému takzvané Zkratky, ve kterých si můžete nastavit různé modely chování, od těch jednodušších, až po ty poměrně složité a komplikované.

Otevírání a zavírání lze využít naplno díky Zkratkám

Výjimkou pochopitelně není ani nejnovější iPhone Duo. Ten má podle všeho k dispozici nejen základní možnosti shodné s klasickými smartphony s nakousnutým jablkem ve znaku, ale také jednu speciální možnost, s pomocí které využije svou konstrukci. iPhone Duo obsahuje novou možnost spouštět různé automatizace v aplikaci Zkratky, a to konkrétně ve chvíli, kdy zařízení otevřete, nebo naopak zavřete.

Na novou možnost v aplikaci Zkratky u iPhonu Duo upozornil YouTuber Stephen Robles, přičemž ji najdete v kategorii Automatizace displeje. Na tuto možnost upozornil ještě před samotným představením první skládačky od Applu leaker s přezdívkou pdfu, který vychytávku objevil v rámci simulace prostředí iPhonu Duo. Až nyní se ale potvrdilo to, že Apple počítá i s možností nastavit různé automatizace na otevření či zavření displeje.



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Jedním z možných způsobů využití je nastavení skládačky Duo tak, aby při otevření změnila tapetu a po zavření se vrátila k původní. Fantazii se v tomto ohledu ale meze nekladou a pokud plánujete otevírat Duo při nějakých specifických příležitostech, kupříkladu po příchodu domů nebo jen za účelem sledování videí, určitě vás potěší možnost nastavit si na otevření či zavření třeba ovládání domácnosti postavené na HomeKitu či spuštění YouTube.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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