Používáte starší iPhone? Ihned si stáhněte tuto aktualizaci

Apple vydal důležitou bezpečnostní aktualizaci pro starší iPhony, iPady a iPody Touch

Update iOS 15.7.4 stáhněte co nejdříve, pomůže ochránit vaše data před útočníky

Apple udržuje softwarovou podporu svých mobilních telefonů zhruba 5 let a řadí se v tomto ohledu k těm nejlepším v oboru. Zpravidla však nezapomíná ani na zařízení starší 5 let, kterým párkrát do roka posílá klíčové bezpečnostní aktualizace.

Právě to se děje i nyní u modelů iPhone 7, 6 a SE 1. generace. Týká se to i iPadu Pro (2015), iPadu Air 2, iPadu 5. generace, iPadu Mini 4. generace a iPodu Touch 7. generace. Tato zařízení již neobdržela aktualizaci iOS 16, nyní na ně však přichází poměrně zásadní bezpečnostní update.

Jmenuje se iOS 15.7.4 a rozhodně byste si jej měli stáhnout co nejdříve. Aktualizace totiž chrání před rizikovou zranitelností, přes kterou mohou útočníci napadnou starší Apple zařízení, ukrást vaše data (zprávy, fotky, historii volání) a v některých případech softwarově zcela zničit váš telefon – udělat z něj tzv. těžítko.

Na zmíněných zařízeních byste měli aktualizaci najít v Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru. Novějším zařízením lze doporučit stáhnout si aktuální verzi iOS 16.4, který vyšla před pár dny a kromě nových funkcí také přináší mnohé bezpečnostní opravy.