Používáte předplacenou kartu O2 Go? Operátor teď nasadil neomezená data pro každého

O2 nasadilo klientům s předplacenou kartou Go novou výhodu

Mohou si každý měsíc jednou aktivovat neomezená data na 24 hodin

Akce je však oficiálně dostupná pouze pro nově aktivované SIM karty

Operátor O2 představil zajímavou novinku pro své zákazníky s předplacenými kartami O2 Go. Nabídku vyšperkoval službou Data naplno, která je běžně dostupná za příplatek. Ode dneška je pro zákazníky dostupná zdarma vždy jednou za měsíc na 24 hodin.

Neomezená data zdarma, ale jen na 24 hodin

Pokud sháníte předplacenou kartu od O2, můžete zvolit výhodnou Datamánii, popřípadě řadu Go karet pro méně náročné. Fungovat můžete dle běžného ceníku, anebo si předplatit jeden z balíčků. Zákazníkům s datovými balíčky nyní O2 přidává službu Data naplno jednou do měsíce zadarmo.

Služba funguje tak, že zákazníkovi po aktivaci Dat naplno nebude po dobu 24 hodin účtován jakýkoliv poplatek za využívání mobilního internetu, ani se mu nebude odečítat spotřeba z jeho balíčku. Data naplno běží dle operátora „plnou rychlostí 5G“.

Data naplno nejsou žádná novinka, operátor je představil již dříve u běžných paušálních tarifů. Dávno jsou k dispozici i pro zákazníky s předplaceními kartami Go. Jde však o příplatkovou službu, za kterou zákazník platí vždy jednorázově při každé aktivaci na 24 hodin 49 korun.

Pro nové, anebo i stávající?

O2 však informuje, že od pondělí 5. února budou mít zákazníci datových balíčků Go 1 GB, Go 3 GB a Go 7 GB možnost si vždy jednou do měsíce aktivovat Data naplno zdarma. Všechny další aktivace jsou zpoplatněné dle platného ceníku.

Není však jasné, přesně pro jaké zákazníky je tato akce k dispozici. O2 ve své tiskové zprávě uvádí, že akce je pro ty „kteří si nově aktivují předplacené Go karty“. Tím bohužel implikuje, že stávající předplatitelé karet Go na neomezená data jednou do měsíce nedosáhnou.Pracovník na asistenční lince operátora nám však potvrdil, že lze tuto výhodu individuálně řešit i na již dávno aktivovaných SIM kartách.