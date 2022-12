Pospěšte si, než bude pozdě: Epic Store rozdává kompletní edici herní pecky Dishonored

Nabídka potrvá pouze do 5. ledna

K dispozici je také Eximius: Seize the Frontline – nevšední kombinace strategie a střílečky

Velký zimní výprodej v digitálním obchodě Epic Games Store se pomalu chýlí ke konci a s ním i každodenní rozdávání her zdarma. Letošní slevovou akci uzavírá první díl oceňované akční série Dishonored s důrazem na kradmý postup a nelineární průchod úrovněmi. K dispozici je verze s přídomkem „Definitive Edition“, která obsahuje všechna vydaná obsahová rozšíření včetně několika příběhových přídavků.

Hráči tak kromě základní hry získají přístup také ke dvěma příběhovým rozšířením. V Knife of Dunwall a The Brighmore Witches sledujeme zabijáka Dauda v jeho cestě za vykoupením za vraždu Císařovny v úvodu původního příběhu. Nechybí ani sada výzev na čas ve formě DLC Dunwall City Trials či podpůrný balíček Void Walker’s Arsenal, který byl zpočátku dostupný pouze pro majitele předobjednávek.

Souběžně s Dishonored si můžete aktivovat také hru Eximius: Seize the Frontline, dle hodnocení spíše průměrnou kombinace futuristické real-time strategie a střílečky.

Nabídka potrvá pouze do 5. ledna, kdy ji ovšem vystřídá neméně lákavá dvojice titulů. Půjde o propracovaný simulátor letů do vesmíru Kerbal Space Program a samostatně spustitelné rozšíření povedené taktické série Shadow Tactics: Blades of the Shogun s podtitulem Aiko’s Choice. Zdá se tedy, že Epic Games Store bude v rozdávání pokračovat také v příštím roce.