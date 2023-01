Poslední systémová aktualizace. Samsung chystá novinky pro řadu Galaxy S20

Smartphony řady Galaxy S20 dostanou svoji poslední systémovou aktualizaci

Nový firmware už je interně testován

Řada smartphonů Samsung Galaxy S20 byla představena v březnu roku 2020, tedy v době, kdy ještě korejská firma nenabízela u svých vlajkových modelů tak dlouhou softwarovou podporu jako nyní. Telefony z této rodiny přišly na trh s Androidem 10, poté byly aktualizovány na Android 11, 12 a nakonec na poslední Android 13 s prostředím One UI 5. Ani to však zřejmě není jejich „konečná stanice“.

Samsung totiž začal u řady Galaxy S20 interně testovat nový firmware G980FXXUFHWA1, který obsahuje inovované prostředí One UI 5.1. S touto nadstavbou patrně přijdou chystané smartphony řady Galaxy S23, je však možné, že ji dostanou i starší modely. V tuto chvíli není jasné, jaké novinky bude One UI 5.1 obsahovat, nejčastěji se mluví o podrobnějších úpravách zamykací obrazovky a dalších prvků prostředí. Seznam novinek by měl být znám už 1. února, kdy Samsung údajně smartphony řady Galaxy S23 představí.