Populární Roblox zamíří na PlayStation. Vydání je na spadnutí

Oblíbená hra Roblox rozšíří seznam podporovaných platforem

V říjnu se podívá na PlayStation 4 a 5

Kdy zamíří také na Switch, je prozatím záhadou

Zatímco dříve narozeným patrně hra jménem Roblox nic neřekne, mezi mladší populací se jedná o podobný hit, jako byl svého času Minecraft. Podobně jako v něm také Roblox nechává hráčům značnou míru svobody v tom, jakým způsobem budou titul hrát, jaké světy budou tvořit či jak budou interagovat s ostatními hráči. Momentálně je hra k dispozici na platformách PC, Mac, iOS, Android a Xbox.

Roblox bude konečně k dispozici i na PlayStationu

Jak správně tušíte, ve výčtu chybí Sony se svým PlayStationem. To se má ale do budoucna změnit. Na vývojářské konferenci Roblox Developers Conference oznámila firma stojící za hrou, že v průběhu října dorazí Roblox nejen na aktuální generaci konzole PlayStation 5, ale také na starší PlayStation 4. Roblox na konzolích od Sony by měl nabídnout plnohodnotný zážitek ihned ze startu, bohužel přesné datum, kdy hra dorazí do PlayStation Store, prozatím nevíme.

Příchod Robloxu na PlayStation je pro hru poměrně velkou událostí, která může na platformu přivést celou řadu nových hráčů. Jedinou otázkou tak zůstává, kdy se Roblox podívá také na poslední konzoli z velké trojky, tedy na Switch od Nintenda. Vzhledem k primárnímu zacílení konzole na mladší publikum by právě na ní mohla mít hra teoreticky velký úspěch. Překonání technických omezení nicméně není jednoduchý úkol, tudíž odpověď na to, kdy bude Roblox na Nintendu Switch, pravděpodobně jen tak nedostaneme.