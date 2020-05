Populární hra Mario 64 se nečekaně objevila na počítačích

Mario 64 se v moderské komunitě odjakživa těšil velké popularitě. Amatérským tvůrcům se například podařilo implementovat do hry mechaniku z nejnovějšího dílu s podtitulem Odyssey, která umožňuje hráčům pomocí Mariovy čepice ovládat nepřátelské NPC. Tím však oblíbený instalatér ve verzi pro Nintendo 64 neřekl poslední slovo.

Jde to i bez emulátoru

Na internetu se totiž znenadání objevila počítačová konverze tohoto titulu, která funguje nativně přes rozhraní DirectX, což znamená, že ke hraní na počítači už není potřeba emulátor. Hra se přizpůsobí rozlišení vašeho monitoru (až do 4K), a dokonce spolehlivě podporuje ovladač k Xboxu. Fanouškům se tak naskytla jedinečná příležitost vyzkoušet si legendární plošinovku z roku 1996 ve vysokém rozlišení a s vysokým počtem snímků za vteřinu.

Konverze od bezejmenného tvůrce vzbudila pozornost nejen technickým řešením, ale také náhlým vydáním, jemuž nepředcházely vývojářské deníčky či blogové příspěvky, jak bývá v případě podobných projektů zvykem. Soubor se zkrátka ze dne na den začal šířit po sociálních sítích.

Základ úspěchu

Členům hráčské komunity se následně podařilo zjistit, že port vznikl na základě loňské dekompilace hry (jedná se o proces, kdy se vybraný spustitelný soubor vloží do speciálního programu, který se snaží zrekonstruovat jeho původní zdrojový kód). Dekompilované soubory se volně nacházely na webové službě GitHub a nějakého zvědavého fanouška zřejmě napadlo, že by je mohl zkompilovat do aplikace pro Windows.

Hra podporuje pouze DirectX12, což znamená, že bez operačního systému Windows 10 si nezahrajete. S vyššími počty fps si titul bohužel nedokáže adekvátně poradit, pro ideální zážitek z hraní však stačí uzamknout počet snímků za vteřinu na 60.