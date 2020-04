Herní mašiny čeká nový zátěžový test: Crytek oznámil remaster prvního dílu Crysis

Od roku 2007 se napříč počítačovými obchody dlouho opakoval dotaz: „Ale rozjede to Crysis?“ Současný hardware si však se střílečkou, která se ve své době stala pověstným měřítkem výpočetního výkonu, poradí bez sebemenších problémů. To by se však mohlo poměrně brzy změnit. Společnost Crytek totiž oznámila, že v létě uvede na trh Crysis Remastered – graficky vylepšenou verzi prvního dílu.

Titul bude i tentokrát postavený na špičkové technologii CRYENGINE, která vývojářům umožní přidat řadu grafických efektů, na něž jsme zvyklí ze současných her. K dispozici bude balíček textur ve vysokém rozlišení, ale chybět nebude ani vylepšený anti-aliasing, SSDO, SVOGI či nové možnosti osvětlení a mnoho dalšího. Do hry se dostane také často skloňovaný ray-tracing, který však bude řešený softwarově.

Hra dorazí také na Nintendo Switch

Společnost Crytek přizvala k vývoji odborníky ze studia Saber Interactive, které má zkušenosti nejen s remastery starších her (Halo: Master Chief Collection), ale také s konverzemi pro Nintendo Switch. V minulém roce například pomohli na svět switchové verzi třetího Zaklínače a nutno podotknout, že se jednalo o velmi zdařilý počin.

Možná právě proto není překvapením, že Crysis Remastered v létě nedorazí pouze na PC, PS4 a Xbox One, ale také na přenosnou konzoli od Nintenda, kde si značka odbude svou premiéru.