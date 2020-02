Nintendo Switch se daří. V prodejích předběhlo konzoli SNES

Nintendo Switch se stalo třetí nejprodávanější domácí konzolí společnosti a na čtvrté místo odsunulo legendární „devadesátkovou“ konzoli SNES. Konkrétně se Switche, který je na trhu od roku 2017, prodalo 52 milionů kusů, zatímco SNES o tři miliony méně.

O tom, že Switch je stále žádaným zbožím, svědčí i to, že jen v předvánočním období se jej (a jeho odlehčené verze Switch Lite) prodalo téměř 11 milionů kusů.

Switch se stal komerčně úspěšným již krátce po uvedení do obchodů a trvalo mu jen 10 měsíců, aby v prodejích překonal svého předchůdce Wii, který z tohoto hlediska zaostal za očekáváním. Podle některých analytiků se Switche již mohlo prodat více než konzole Xbox One od Microsoftu, jisté to nicméně není, protože softwarový a herní obr čísla o prodejích konzole přestal veřejně uvádět.

K velké popularitě Switche přispěla celá řada herních hitů, jako např. Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild nebo Pokémon Sword and Shield. Tyto tituly prodaly dohromady téměř 90 milionů kopií.

Zatím nejúspěšnější konzolí Nintenda zůstává Nintendo DS, které se prodalo přes 154 mil. kusů. Na druhém místě je Game Boy a Game Boy Color, kterých se dohromady prodalo téměř 119 mil. kusů (pokud bychom nebrali v úvahu handheldové konzole, ale konzole stolní, na prvním místě by bylo Wii se zhruba 101,6 miliony prodaných kusů).